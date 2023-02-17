علاج نبوي لـ وساوس الصدور .. أدركه بـ 3 كلمات قبل نومك

كشف الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين فرع جامعة الأزهر بأسيوط، عن علاج نبوي لوساوس الصدور، موضحاً أنه مما تعالج به الوسوسة أن يقول المسلم عند الوساوس: (آمنت بالله ورسله) ويرددها مراراً فإن الوسوسة ستذهب عنه إن شاء الله تعالى .

علاج نبوي لوساوس الصدور

واستدل بما جاء عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليقل : آمنت بالله ورسوله) رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان . وعند أحمد بزيادة ( فإن ذلك يذهب عنه ) وسنده صحيح انظر صحيح الجامع رقم 1542.

وأكد الداعية الأزهري: ما أعظمه من علاج للوسوسة، مشدداً أنه من ابتلي بالوسوسة فإن كانت شديدة فليردد هذا العلاج عدة مرات.

التحصينات النبوية

كما بين خلال حديثه عن التحصين بسورة الملك، أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وأن هذه الفائدة العظيمة جعلت ملايين المسلمين الملازمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأونها كل ليلة قبل النوم.

جاء عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال ( من قرأ (تبارك الذى بيده الملك ) كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر ، وكنا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة وإنها فى كتاب الله سورة من قرأها فى كل ليلة فقد أكثر وأطيب)السنن الكبرى للنسائي ج6 ص179.

كما ورد عند الحاكم عن ابن مسعود بلفظ ( يؤتى الرجل فى قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم علي ما قبلى سبيل كان يقرأ بي سورة للملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى رأسه فيقول ليس لكم علي ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك، قال : فهى المانعة تمنع من عذاب القبر وهى فى التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب ) وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وشدد: لكل ما تقدم قبل هذه الفضيلة وهنا فى الفضيلة الأخيرة نوصي كل مسلم ومسلمة بقراءة سورة الملك كل ليلة حتى يحصل على كل ماتقدم من ثواب وأعظم ذلك النجاة من عذاب القبر، أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وجعلنا الله تعالى وإياكم من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم فى أعلى درج الجنة.