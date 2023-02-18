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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات تابلت Lenovo Yoga Tab 11 في السعودية

Lenovo Yoga Tab 11
Lenovo Yoga Tab 11

شهد عام 2022 عودة قوية لأجهزة  الكمبيوتر اللوحي  بعد 5 سنوات عجاف عانى خلالها سوق التابلت من تراجع كبير وانحياز واضح من الشركات المصنعة إلى الجوالات، ولكن خلال الآونة الأخيرة شاهدنا كل الشركات بدءا من سامسونج مرورا بشاومي ونوكيا وريلمي تحاول المنافسة بقوة في هذا القطاع وتقديم أفضل ما عندها.

تقدم شركة "لينوفو" المتخصصة في اللاب توب، جهازها اللوحي Lenovo Yoga Tab 11 من الفئة المتوسطة، وعلى الرغم من أنه ليس بطبيعة الحال الأرخص في فئته ولا هو الأعلى كفاءة في التشغيل بين الأجهزة اللوحية إلا أنه يقدم أداءً جديرًا بالإعجاب، كما أن عمر البطارية طويل، بالإضافة إلى حجمه وشكله الجذاب.

Lenovo Yoga Tab 11

يتوفر تابلت  لينوفو  يوجا تاب 11 في متجر المملكة العربية السعودية بسعر 1152 ريال سعودي مع إصدار ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم.

مواصفات تابلت Lenovo Yoga Tab 11

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي الجهاز اللوحي مع شاشة IPS LCD مدعمة من دولبي فيجين حجمها 11 بوصة، بدرجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، تقدم دقة وضوح 1200x2000 بيكسل مع كثافة بيكسلات 212 بيكسل ونسبة شاشة إلى هيكل 79.4%.

Lenovo Yoga Tab 11

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج من ميدياتك شريحة MT6785 Helio G90T بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى مع تردد أقصى لوحدة المعالجة المركزية 2.05 جيجاهرتز، وشريحة رسوميات جرافيك من Mali-G76 MC4 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم.

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يحزم الجهاز بطارية مدمجة سعتها 7700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 20 وات، مع وزن إجمالي للتابلت 655 جم، وأبعاد طول 256.8 مم وعرض 169 مم وسمك 7.9 مم، مع نظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13.

Lenovo Yoga Tab 11

يأتي مع تابلت لينوفو يوجا كاميرا في الخلفية بدقة 8 ميجابيكسل تدعم تصوير فيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية، والكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل أيضا مع تقنية TOF 3D ثلاثية الأبعاد، وتدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل تماما مثل الكاميرا في الجهة الخلفية.

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