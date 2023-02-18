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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منح تعليمية فى رومانيا وأوزبكستان لطلاب الجامعات والدراسات العليا| التفاصيل الكاملة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادة وزارة الخارجية بأن وزارة السياحة والتراث الثقافى بجمهورية أوزبكستان قد أعلنت عن المنح التعليمية لبرامج الدراسات العليا المقدمة من جامعة “Silk Road” International University of tourism and Cultural Heritage  فى مدينة سمرقند لمواطنى جمهورية مصر العربية.

ولمزيد من المعلومات عن هذه المنح والتخصصات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

https://www.univ-silkroad.uz/en/news/ob-yavleniya/item/1401-the-silk-road-international-university-of-tourism-and-cultural-heritage-under-the-ministry-of-tourism-and-cultural-heritage-of-the-republic-of-uzbekistan-invites-the-teaching-staff-to-work-on-a-competitive-basis-for-the-2022-2023-academic-year

https://www.univ-silkroad.uz/en/postupayushchim/admission

http://admissions.univ-silkroad.uz

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

منح دراسية للحصول على البكالوريوس و الليسانس و التخصص في رومانيا 


وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا مقدمة من دولة رومانيا للعام الدراسي 2023/2024  للحصول على   البكالوريوس – الليسانس – التخصص  ( 7 منح ) للدراسة الجامعية  بدون نفقات من البعثات  وذلك في كافة المجالات والتخصصات بخلاف الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة

 

وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة :أن يكون المرشح مصرى الجنسيةالأ يزيد السن عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان .


وأوضحت بيانات المنحة المقدمة من الجانب الروماني :  

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .
- راتب شهري يقدم طبقًا للقواعد المطبقة ويقوم الطرف المستقبل بإبلاغ الطرف المرسل من خلال القنوات الدبلوماسية فى الأول من يناير من كل عام عن القيمة المالية التي تمنح للحاصلين على المنح .


- إعفاء من الرسوم الدراسية ومن رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية وذلك وفقًا للقوانين المطبقة .

- إقامة مجانية مناسبة في بيوت الطلبة طبقًا للقواعد المعمول بها .

- دخول كافيتريات الطلبة والانتقالات الداخلية وفقًا للقوانين المطبقة .

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروماني.يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم  الإثنين الموافق 20/2/2023  .

التعليم العالي وزارة التعليم العالى وزارة السياحة الدراسات العليا جمهورية مصر العربية شروط التقديم التعليم العالي والبحث العلمي

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