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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النهري: التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل.. والعالم الهولندي تراجع عن تصريحاته بشأن مصر

زلزال
زلزال

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الزلازل من أسرار الله ولا يمكن التنبؤ بأماكن وقوعها أو توقيتاتها.

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وأضاف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "هناك أماكن معروف أنها أماكن أحزمة زلازل على مستوى العالم، ومنها ما يمتد من سومطرة بإندونيسيا مرورا بجبال الألب والهيمالايا وتركيا ثم منطقة البحر المتوسط والمغرب والجزائر، وهذه تعتبر رقم 2 على مستوى العالم من حيث الخطورة".

 

وأشار الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "منطقة المحيط الهادي هي الأخطر من حيث الزلازل وتمتد من سواحل غرب أمريكا واليابان، وتقع 80% من الزلازل على مستوى العالم في هذه المنطقة، وهي الأخطر في الشدة".

 

وأوضح الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة،: "التنبؤ بوقوع الزلازل في مكان معين كلام فارغ، والعالم الهولندي تراجع عن تصريحاته حول حدوث زلزال في مصر"، متابعا: "التعرف على أي زلزال على مستوى العالم أمر لا أساس له من الصحة".
 

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