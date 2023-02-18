عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة تصل بعد 100 عام من إرسالها.. ماذا كُتب فيها؟

رسالة عمرها 100 عام
رسالة عمرها 100 عام

بعد 100 عام من إرسالها، وجدت الرسالة التي فقدت في عام 1916 طريقها إلى عنوان المرسل إليه في لندن قادمة من مدينة باث في إنجلترا.

وصلت الرسالة إلى المرسل إليه في محل السكن جنوب لندن بعد 100 عام من إرسالها، حيث وجدت سكان جدد غير المقصودين، وقد شعروا بالحيرة بعد أن لاحظوا طابعًا بنسًا يحمل رأس الملك جورج الخامس مع علامات بريدية من باث وسيدنهام على الظرف.

يقول فينلي جيلين لشبكة سي إن إن صاحب المنزل: "لاحظنا أن العام الذي كتبت فيه الرسالة كان '16' لذلك اعتقدنا أنه كان عام 2016، ثم لاحظنا أن الختم كان ملكًا وليس ملكة، لذلك شعرنا أنه لا يمكن أن يكون عام 2016."

وبحسب ما ورد، تم استلام الرسالة في عام 2021 في شقة Glen's Crystal Palace المبنية منذ 27 عامًا فقط.

لقد أدرك فينلي أن الرسالة كانت قديمة جدًا ويمكن أن تكون ذات أهمية تاريخية مما جعله يقدمها إلى مجلة فصلية محلية معروفة باسم نوروود ريفيو.

 

ماذا كتب في الرسالة؟

قال «ستيفن أكسفورد» محرر المجلة: "بصفتي مؤرخًا محليًا، شعرت بالدهشة والسعادة لأنني قرأت تفاصيل الرسالة".

ثم كشف أن الرسالة كانت موجهة إلى كاتي مارش زوجة تاجر الطوابع أوزوالد مارش، المقيم السابق في ملكية طريق هاملت.

أرسلتها صديقتها كريستابيل مينيل ، ابنة تاجر الشاي هنري توك مينيل ، بينما كانت تقضي عطلتها في باث.

كتبت صاحبة الرسالة في السطور الافتتاحية: "عزيزتي كاتي، هل ستقدمين لي مساعدتك - أشعر بالخجل الشديد من نفسي بعد أن قلت ما فعلته في الدائرة"، وأضافت: "لقد كنت محبطة للغاية هنا ومصابة بنزلة برد شديدة".

لكن كيف وصلت الرسالة إلى وجهتها النهائية بعد أكثر من قرن؟ يبقى هذا لغزا محيرًا!.

صرح متحدث باسم هيئة البريد Royal Mail قائلاً: "تحدث مثل هذه الحوادث في كثير من الأحيان، ونحن غير متأكدين مما حدث في هذه الحادثة".

في غضون ذلك، ذكر السيد أكسفورد أنه من المحتمل أن تكون الرسالة قد ضاعت في مكتب الفرز في سيدنهام، الذي تم إغلاقه الآن "أعتقد أنه يتم إعادة تطويره حاليا، لا بد أنهم وجدوا هذه الرسالة مخبأة في مكان ما، وربما سقطت خلف بعض الأثاث، فأرسلوها".

لندن الرسالة انجلترا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

كلب ينقذ قرية كاملة بعد زلزال تركيا المدمر.. شاهد

لتجربة المقاعد.. تحطيم طائرة ركاب في الجو| فيديو

نهاية العالم في أوهايو.. وقوع كارثة كيميائية وسط تكتم إعلامي مريب

بسبب الصلع..موظف يتلقى تعويضًا خياليًا بعد طرده من وظيفته

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

ترشيحاتنا

للذكور والإناث .. بدء التقديم بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

تراجع بنسبة 2.5% في أسعار النفط العالمية.. و3.9% خسائر أسبوعية

إشارات المرور.. تعرف على نظام غذائي لتحسين البصر وتقوية صحة العين

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

الخلوة مع الله .. 3 أمور تدرك بها أعظم عبادة في ليلة المعراج

شانجان تكشف عن نسختها العائلية CS95 بلس .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ