رسالة تصل بعد 100 عام من إرسالها.. ماذا كُتب فيها؟

بعد 100 عام من إرسالها، وجدت الرسالة التي فقدت في عام 1916 طريقها إلى عنوان المرسل إليه في لندن قادمة من مدينة باث في إنجلترا.

وصلت الرسالة إلى المرسل إليه في محل السكن جنوب لندن بعد 100 عام من إرسالها، حيث وجدت سكان جدد غير المقصودين، وقد شعروا بالحيرة بعد أن لاحظوا طابعًا بنسًا يحمل رأس الملك جورج الخامس مع علامات بريدية من باث وسيدنهام على الظرف.

يقول فينلي جيلين لشبكة سي إن إن صاحب المنزل: "لاحظنا أن العام الذي كتبت فيه الرسالة كان '16' لذلك اعتقدنا أنه كان عام 2016، ثم لاحظنا أن الختم كان ملكًا وليس ملكة، لذلك شعرنا أنه لا يمكن أن يكون عام 2016."

وبحسب ما ورد، تم استلام الرسالة في عام 2021 في شقة Glen's Crystal Palace المبنية منذ 27 عامًا فقط.

لقد أدرك فينلي أن الرسالة كانت قديمة جدًا ويمكن أن تكون ذات أهمية تاريخية مما جعله يقدمها إلى مجلة فصلية محلية معروفة باسم نوروود ريفيو.

ماذا كتب في الرسالة؟

قال «ستيفن أكسفورد» محرر المجلة: "بصفتي مؤرخًا محليًا، شعرت بالدهشة والسعادة لأنني قرأت تفاصيل الرسالة".

ثم كشف أن الرسالة كانت موجهة إلى كاتي مارش زوجة تاجر الطوابع أوزوالد مارش، المقيم السابق في ملكية طريق هاملت.



أرسلتها صديقتها كريستابيل مينيل ، ابنة تاجر الشاي هنري توك مينيل ، بينما كانت تقضي عطلتها في باث.

كتبت صاحبة الرسالة في السطور الافتتاحية: "عزيزتي كاتي، هل ستقدمين لي مساعدتك - أشعر بالخجل الشديد من نفسي بعد أن قلت ما فعلته في الدائرة"، وأضافت: "لقد كنت محبطة للغاية هنا ومصابة بنزلة برد شديدة".

لكن كيف وصلت الرسالة إلى وجهتها النهائية بعد أكثر من قرن؟ يبقى هذا لغزا محيرًا!.

صرح متحدث باسم هيئة البريد Royal Mail قائلاً: "تحدث مثل هذه الحوادث في كثير من الأحيان، ونحن غير متأكدين مما حدث في هذه الحادثة".

في غضون ذلك، ذكر السيد أكسفورد أنه من المحتمل أن تكون الرسالة قد ضاعت في مكتب الفرز في سيدنهام، الذي تم إغلاقه الآن "أعتقد أنه يتم إعادة تطويره حاليا، لا بد أنهم وجدوا هذه الرسالة مخبأة في مكان ما، وربما سقطت خلف بعض الأثاث، فأرسلوها".