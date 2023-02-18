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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجف يتعلق بالسقف مش فى الودان.. حلق أحلام يثير أزمة على الفيس بوك

أحلام
أحلام

أحيت المطربة أحلام، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد. 

 

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء

 

الجمهور يسخر من أحلام

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السويال ميديا وتحديدا الفيس بوك انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، مما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلق.



كما كتب أخر: النجف مكان يتعلق فى السقف مش فى الودان، أم البعض الأخر فقد سخر منها قائلا: أيه اللى إنتى عملاه ده يا صندوق على غرار جملة عادل إمام الشهيرة فى فيلم بخيت وعديلة.

 

تفاصيل حفل أحلام 

على مدار أكثر من ساعتين متواصليين قدمت المطربة أحلام فقرة غنائية استثنائية وسط حضور الالاف من جمهورها على مسرح أبو بكر سالم بالرياض. وقدمت أحلام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة منها وش ذكرك والمحبة أرض ومستغرب وعيوني وبس وهي الأغنية التى تفاعل معها الكثيرين من الجمهور.

 نفاذ تذاكر حفل أحلام 

ونفدت  جميع تذاكر حفل المطربة أحلام الشامسي، إذ تم بيع غالبية فئات التذاكر للجمهور كاملة، والتى تنقسم إلى خمس فئات مقسمة كالتالى : (VIP 3500 ريال سعودي، 900 ريال سعودي، 550 ريال سعودي، 350 ريال سعودي)، بالإضافة إلى تذاكر مخصصة لـ ذوي الاحتياجات الخاص بفئة 250 ريال سعودي.

 

أحلام تحتفل بعيد ميلادها

 وأحتفلت الفنانة أحلام منذ أيام بعيد ميلادها فى كواليس تصوير برنامج سعودي أيدول والذي تشارك ضمن أعضاء لجنة تحكيمه بجانب أصالة وماجد المهندس وأصيل أبو بكر.

 

أحلام الشامسي وأبرز محطاتها الفنية

 في حياة أحلام الفنيّة محطات بارزة، أهمها ألبومها الأول الذي أطلقته بعنوان "أحبك موت" في عام 1995 حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها، لتعلن عن اكتمال ربع قرن من الاحتراف والنجاح. 

ومن محطاتها المهمّة، قيامها بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في باريس بتاريخ 22 أغسطس 2015، وتعتبر ثالث فنانة عربية تغني عليه بعد السيدة أم كلثوم وفيروز.

المطربة أحلام احلام لرياض مسرح أبو بكر سالم الجمهور يسخر من أحلام حفل أحلام

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