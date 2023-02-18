صحف الإمارات.. نداء أممي لجمع 84.5 مليون دولار لمتضرري الزلزال.. خسائر فادحة في حريق مصنع الزيوت بـ عجمان.. تعطل حركة الطيران في 8 مطارات ألمانية

أمريكا أطلقت صاروخاً قيمته 400 ألف دولار لإسقاط بالون ثمنه 12 دولار

اكتشاف مقبرة أثرية مزيفة في بني سويف والبحث عن صانعيها

مصرع قيادي «داعشي» وإصابة 4 جنود أمريكيين في سوريا

وصول الدفعة الاولي من السفن الحربية للمشاركة في معرض ‎نافدكس2023

ألمانيا : لا يمكن تزويد ‎أوكرانيا بأنظمة باتريوت في الوقت الحالي

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم؛ تقريرا لصحيفة أمريكية بشأن المنطاد الصيني حيث ذكر أن أحد الأجسام الغريبة التي أسقطتها القوات الجوية الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بصاروخ قيمته 400 ألف دولار ربما كان ببساطة بالوناً قيمته 12 دولارًا تابعًا لنادي إلينوي لهواة البالون.

وقال المشرفين على نادي لهواة البالون إنهم يخشون من أن أحد البالونات التي تم تتبعها بجدية والتي فُقدت مؤخرًا قد يكون الجسم الغامض الذي أسقطه الجيش فوق كندا يوم السبت.

ونظراً لأن البالون مزود بجهاز تعقب، فقد تم تتبعه وكان آخر موقع له على ارتفاع 38910 قدمًا قبالة الساحل الغربي لألاسكا يوم الجمعة.

وبحلول يوم السبت، استنادًا إلى المسار الذي تم تتبعه للبالون، كان من الممكن أن يكون فوق الجزء الأوسط من إقليم يوكون، في نفس الوقت تقريبًا أسقطت طائرة لوكهيد مارتن العسكرية من طراز F-22 جسمًا غير معروف له نفس الوصف والارتفاع في نفس المنطقة الكندية.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، استخدمت القوات الجوية صواريخ Sidewinder في هجماتها المستهدفة ضد منطاد التجسس الصيني الذي تم إسقاطه في وقت سابق من هذا الشهر، وتم القضاء على الأجسام الغريبة الغامضة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت مجلة "فورشن"، حيث يبلغ سعر كل صاروخ حوالي 400 ألف دولار.

والجدير بالذكر أن ثمن هذا النوع من البالونات التي أسقطتها المقاتلة الأميركية بصاروخ، يتراوح بين 12 دولاراً و180 دولاراً، حسب نوعها

وأشارت الي ان نجاح فرق إطفاء الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان بدعم وإسناد من الإدارات الإقليمية في دبي والشارقة وأم القيوين من السيطرة على حادث حريق متطور نشب صباح اليوم الجمعة في مصنع للزيوت والشحوم بمنطقة الصناعية الجديدة.

ونتج عن الحادث احتراق المصنع بالكامل ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة، و9 محلات تجارية، وبناية سكنية مكونة من أرضي وطابق، كما اشتعلت النار في 39 سيارة مصطفة بجانب المصنع ما أدى إلى احتراقها بالكامل، ونتج عنه 5 إصابات أربعة منها متوسطة وأخرى طفيفة تم التعامل معها على الفور .

وصرح قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 3:15 فجراً يفيد باندلاع حريق في منطقة الصناعية الجديدة.

ولفتت الصحيفة كذلك؛ الي كشف السلطات المصرية عن وجود «مقبرة فرعونية مزيفة كاملة» أقامها لصوص تحت الأرض في بني سويف بهدف الاحتيال وبيعها لمهربي الآثار بإيهامهم أنها حقيقية، طبقا لتصريحات إعلامية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري.

وقالت السلطات ان المقبرة بالكامل مزيفة، وجميع التماثيل داخلها من الجبس وسبائك مصنوعة من الجبس ومطلية من ماء الذهب، وتأكد أن جميع محتويات تلك المقبرة ليست أثرية على الإطلاق.

وقالت مصادر أثرية مصرية أن المقبرة عبارة عن غرفة اسفل جبل وتؤدي لها 3 سراديب مزيفة وأنها أعدت لجلب تجار ومهربي الآثار لها لبيع محتوياتها اليهم".

وأمرت السلطات المصرية بإعدام كل القطع الأثرية وإزالة المقبرة، فيما لم تتمكن حتى اللحظة من القبض على صانعي المقبرة المزيفة.

بينما صحيفة الخليج الإماراتية؛ اهتمت بتعطل حركة الطيران، الجمعة، في 8 مطارات ألمانية، أبرزها مطارا فرانكفورت وميونيخ، بسبب إضراب موظفين في سياق مفاوضات متوترة بشأن الأجور.



وفي مطار فرانكفورت،: «الوضع هادئ جداً، لا يوجد تقريباً أي مسافر في القاعات، فيما يُتوقع وصول أو إقلاع نحو عشر رحلات فقط، الجمعة، مقابل الآلاف في الأيام العادية»، بحسب ما قال ديتر هوليك، الناطق باسم الشركة المشغّلة للمطار «فرابورت» لوكالة «الصحافة الفرنسية».



وفي مطار ميونيخ، تتوقف الرحلات حتى الساعة الواحدة من صباح السبت، أي ستتأثر أكثر من 700 عملية إقلاع وهبوط، حسبما أعلنت كورينا بورن، الناطقة باسم الشركة المشغّلة.

وأشارت الصحيفة الي مقتل 53 مدنياً في هجوم نسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في وسط سوريا،أمس الجمعة، فيما أعلن الجيش الأمريكي مقتل قيادي بارز في «داعش» بهجوم في سوريا، مضيفاً أن أربعة جنود أمريكيين أصيبوا في العملية مساء الخميس.

م وبحسب البنتاغون، يتلقى الجنود الأربعة الذين أصيبوا بانفجار خلال هذا الهجوم في شمال شرقي سوريا، العلاج في منشأة طبية أمريكية في العراق.



وأوضح بيان مقتضب صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط: «قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي بارز في تنظيم داعش».

وأضاف البيان: «الليلة قبل الماضية، خلال غارة بمروحية مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا، أسفر انفجار محدد الهدف عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب.

ونوهت الصحيفة ذاتها الي نداء أطلقته منظمة الصحة العالمية مناشدة، الجمعة، لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا.



بينما صحيفة الوطن الإماراتية؛ فقد سلطت الضوء علي وصول الدفعة الأولى من السفن البحرية المشاركة في معرض ‎نافدكس2023 والذي يقام بالتزامن مع معرض آيدكس 2023.

وأشارت الصحيفة كذلك الي وزارة الدفاع الألماني التي أكدت انه لا يمكن تزويد ‎أوكرانيا بأنظمة باتريوت في الوقت الحالي

