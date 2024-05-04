إسلام صادق يكشف استعدادات خاصة ببعثة الزمالك للمغرب

شارك الناقد الرياضي إسلام صادق، تفاصيل استعداد الزمالك قبل السفر للمغرب لمباراة الذهاب في نهائي الكونفيدرالية.

وكتب: "رسميا حسين لبيب رئيسا لبعثة الزمالك في المغرب لمواجهة "بركان" بنهائي الكونفدرالية ويرافقه أحمد سليمان، ومنع أي عضو بالمجلس والجماهير والإعلاميين من الاقتراب من فندق اللاعبين".

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

وصعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.