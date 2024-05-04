الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة وكبار رجال الدولة يشاركون الفرحة |صور

بدأت الكنيسة الإنجيلية الاحتفال بعيد القيامة المجيد، في مصر الجديدة، وانطلق الاحتفال بمجموعة من الترانيم.

ونظمت الطائفة الانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الاحتفال بعيد القيامة، بحضور حسام زعتر، نائبا عن رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ووزيرة التضامن الاجتماعي ، والفنانة إلهام شاهين، والفنان لطفي لبيب.

ونظمت الكشافة بالكنيسة أماكن الحضور والسير لتجنب الازدحام خلال الاحتفال، واستقبلت الكنيسة الإنجيلية المواطنين منذ صباح اليوم.

وجدير بالذكر أن برنامج احتفال الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة، يتضمن صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، ومن المقرر أن ينتهي للاحتفال بكلمة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.