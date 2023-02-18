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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قافلة طبية مجانية لأهالي قرية كفر الشيخ طعيمة في المنوفية

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الشيخ طعيمة التابعة لقرية كفر هلال غدا الأحد الساعة ١١ صباحا؛ وذلك بدوار كفر الشيخ طعيمة بمدخل البلد.

وتنظم القافلة  الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السادات بمشاركة الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية.

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وأكد اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أن القافلة طبية مجانية متكاملة لعلاج المرضي بدءاً من الكشف الطبي مروراً بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف العلاج المناسب.

وأضاف أن القافلة الطبية تشمل التخصصات التالية: عيادة الأطفال   عيادة العظام عيادة الباطنة، معمل تحاليل.

المنوفية محافظة المنوفية حياة كريمة الكشف الطبي القافلة الطبية مؤسسة حياة كريمة

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