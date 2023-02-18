برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر نقلة نحو المستقبل والطاقة النظيفة

أكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية التحركات والخطوات الاقتصادية الجادة من جانب الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات والاهتمام بالقطاع الصناعي، قائلا إنها ضرورة للنهوض الشامل بالاقتصاد الوطني.

ونوه سيد سمير، في تصريح صحفي له اليوم، بترأوس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وبتوجهات الرئيس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي جاء نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للنهوض بصناعة السيارات، هذه الصناعة المهمة والاستراتيجية، خصوصا وأن مصر تتمتع بالفعل بعدة مقومات، يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، والاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال.

ولفت عضو مجلس النواب ، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

واختتم النائب سيد سمير ، بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات، وبالخصوص السيارات الكهربائية، نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه للطاقة النظيفة،كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.