عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث مرورية متفرقة

إصابة 5 أشخاص بالمنيا
إصابة 5 أشخاص بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع 3 حوادث تصادم بين سيارات وتوك توك ودراجات نارية بالطريقين الصحراوي الغربي والزراعي  بنطاق محافظة المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 4132 ربع نقل والدراجة البخارية رقم 3472 بالطريق الزراعي القاهرة أسوان شمال مدخل قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة شخصين  يقيمان بمركز ملوي بجروح وكسور وتم نقلها للمستشفي المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ميكروباص بنصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل مركز سمالوط، مما أسفر عن شخص عاما مقيم بالقاهرة باشتباه كسر بالركبة وتم نقله إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة بتوك توك بالطريق الزراعي أمام قرية البرجاية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة شخصين ، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

الطريق الصحراوي الغربي المنيا الإبتهالات الدينية الطريق الصحراوي عمليات النجدة إصابة 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

الأهلي ضد الهلال.. الشناوي ينقذ الأحمر ويتصدى لركلة جزاء

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

ترشيحاتنا

نهاية مفاجئة .. تفاصيل الحلقات الأخيرة من أزمة منتصف العمر وموعدها

تزوير بونات صرف غاز السيارات بمليون جنيه..عصابة تواجه السجن المشدد 10 سنوات

مانشستر سيتي يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف في الدوري الإنجليزي

إنفوجراف.. قناة السويس تحقق ارقام قياسية خلال يناير 2023

فوز معتاد في المقبرة وتستمر العقدة.. تعليق الهلال السوداني علي هزيمة الأهلي

معجزة إلهية .. لحظة خروج شخص من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة جديدة.. إنقاذ أب وابنه من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 11يوما

مهلبية البرتقال بالجزر.. بأقل وأسهل الخطوات

فستان جرئ… ميريام فارس تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ