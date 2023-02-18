المنيا .. إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث مرورية متفرقة

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع 3 حوادث تصادم بين سيارات وتوك توك ودراجات نارية بالطريقين الصحراوي الغربي والزراعي بنطاق محافظة المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 4132 ربع نقل والدراجة البخارية رقم 3472 بالطريق الزراعي القاهرة أسوان شمال مدخل قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة شخصين يقيمان بمركز ملوي بجروح وكسور وتم نقلها للمستشفي المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ميكروباص بنصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مدخل مركز سمالوط، مما أسفر عن شخص عاما مقيم بالقاهرة باشتباه كسر بالركبة وتم نقله إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة بتوك توك بالطريق الزراعي أمام قرية البرجاية بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة شخصين ، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

