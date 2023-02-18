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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللعبة 4 خارج السباق الرمضاني المقبل .. تفاصيل

اللعبة
اللعبة

استأنف المخرج معتز التونى  تصوير مشاهد الجزء الرابع من مسلسله «اللعبة» والذى يحمل اسم  «اللعبة - دورى الأبطال»وذلك بعد فترة توقف دامت أسبوعا.

ورغم تكثيف التونى لعدد ساعات التصوير رغبة فى الانتهاء من تصوير كل حلقات المسلسل فى أسرع وقت إلا أنه تم تأجيل عرضه لما بعد شهر رمضان القادم.

مسلسل اللعبة

يضم الجزء الرابع من اللعبة  شيكو، وهشام ماجد، ومى كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وسامى مغاوري، و تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي».

وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

اللعبة الجزء الرابع من اللعبة شيكو

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