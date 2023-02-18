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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محظورة.. حلف الناتو يرفض مطالب أوكرانيا بإمدادها بالقنابل العنقودية

الناتو
الناتو

رفض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم السبت مطالب أوكرانيا بشأن إمدادها بالقنابل العنقودية ، قائلا إن الحلف سلم المدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة إلى كييف ولم يوصِ بنشر مثل هذه القنابل.
 

وطالب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على هامش المؤتمر الأمني ​​بتوريد القنابل العنقودية المحظورة في العديد من البلدان بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين إن أوكرانيا ليست طرفًا متعاقدًا في الاتفاقية وتفترض أن مثل هذا التسليم سيكون ممكنًا من الناحية القانونية.


وقال ستولتنبرج لقناة RTL في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا: 'الناتو لا يوصي ولا يزود مثل هذه الأنواع من الأسلحة. نحن نقدم المدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة ، ولكن ليس القنابل العنقودية'.
 

وعززت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022. وفي ديسمبر ، قالت كييف إنها تأمل في استقبال دبابات من الدول الغربية في عام 2023.
 

في فبراير ، بدأت الحكومة الأوكرانية مفاوضات مع حلفائها بشأن توريد الصواريخ طويلة المدى والطائرات النفاثة للاستعداد لهجوم مضاد. حذر الكرملين مرارًا وتكرارًا من المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع.

الخارجية ينس ستولتنبرج حلف الناتو القنابل العنقودية

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