كيل صحة السويس: لا أحد فوق مستوى العقاب والمحاسبة

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس أقسام العناية المركزة بمستشفى السويس العام ، وذلك لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضي وتوافر الأدوية .

وعلي هامش الجولة، ترأس الدكتور الحفناوي اجتماعاً بحضور الدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام وفريق عمل مستشفى السويس العام ورؤساء الأقسام ، وذلك لمتابعة انتظام تقديم الخدمات بمختلف أقسام المستشفى ، حيث تم استعراض بعض المعوقات ومراجعة ماتم تنفيذه من توصيات عن الاجتماعات السابقة .

كما استمع «وكيل وزارة الصحة » لتقارير عن انتظام الخدمات بمختلف الأقسام وقد أصدر توجيهاته بمراجعة جميع أعمال المستشفى واستكمال احتياجاتها ، كما شدد «الحفناوي» علي مراجعة أعمال المصاعد والمولدات الكهربائية والسباكة والكهرباء وأعمال النظافة ومتابعة تنفيذ عقود الصيانة للأجهزة الطبية ، تنفيذاً لتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفي ختام الاجتماع، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، إن محافظة السويس وأهلها يستحقون خدمة طبية أفضل، قائلا: “لا أحد فوق مستوى العقاب والمحاسبة.. مصر دولة مؤسسات وسيتم مواجهة أي تقصير في أداء الخدمة الطبية بالقانون”.