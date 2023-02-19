قوة وفخامة.. 5 سيارات رياضية في الإمارات| صور

يحتوي سوق الإمارات للسيارات على العديد من الطرازات القوية، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة SUV، والتي تلقى ترحيب كبير من محبي عالم السيارات، نسبة إلى قوة الأداء والتعامل مع بعض التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية التي تتسم بالفخامة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اقوى 5 سيارات رياضية في الامارات وسط موديلات 2023.

5 سيارات رياضية في الامارات موديل 2023

1 – بي ام دبليو X6 موديل 2023

تبدأ أسعار السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023 من 403,500 درهم حتى 463,500 درهم، وزودت السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 340 حصانا، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

كما تحتوي السيارة بي ام دبليو X6 موديل 2023 على محرك سعة 4400 سي سي، مكون من 8 اسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 530 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 4.3 ثانية.

5 سيارات رياضية في الامارات موديل 2023

2 – تويوتا لاند كروزر موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2023 بسعر يبدأ من 233,900 درهم حتى 398,900 درهم، حيث دعمت السيارة بمحرك 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، بقوة 409 حصانا، و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي للعجلات.

5 سيارات رياضية في الامارات موديل 2023

3 – نيسان باترول موديل 2023

تتراوح اسعار السيارة نيسان باترول موديل 2023 بين 210,000 درهم و 395,000 درهم، فتقدم السيارة عبر باقة من التجهيزات ومنها محرك 4000 سي سي، بقوة 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك 8 سلندر، سعة 5600 سي سي، ينتج 400 حصانا، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، إلى جانب محرك خاص بالفئة NISMO سعة 5600 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 428 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران.

5 سيارات رياضية في الامارات موديل 2023

4 – انيفنيتي QX80 2023

تبدأ أسعار السيارة أنيفنيتي QX80 2023 من 325,000 درهم إلى 355 الف درهم، وتتمتع السيارة بالقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.3 ثانية، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة، بينما تستمد اوامر القوة من محرك ثماني الاسطوانات، سعة 5600 سي سي، ينتج 400 حصانا، وعزم دوران 560 نيوتن/متر.

5 سيارات رياضية في الامارات موديل 2023

5 - رنج روفر SPORT 2023

تقدم السيارة رنج روفر SPORT 2023 بسعر يتراوح بين 486,675 درهم و 629,370 درهم، بينما تتمتع بمحرك 3000 سي سي 6 سلندر، بقوة 400 حصانا، و 550 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 225 كم/ساعة، بالإضافة إلى محرك اخر 5000 سي سي، بقوة 575 حصانا، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.5 ثانية.