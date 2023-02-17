عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سيارات شيري في مبادرة الإحلال .. صور

احدث اسعار سيارات
احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

تقدم شركة شيري الصينية نسختين من اصداراتها داخل مبادرة الاحلال، هى السيارة اريزو 5 موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى النسخة شيري تيجو 3 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار سيارات شركة شيري المطروحة في مبادرة الاحلال بعد الزيادات الاخيرة إلى جانب ابرز المواصفات الفنية.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

- شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تقدم الفئة الاولى مانيوال من السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بقيمة قدرها 353.125 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 418.125 ألف بدلاً من 341 ألف جنيه، بعد أن شهدت زيادة سعرية جديدة بلغت 77 الف جنيه.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، زجاج ومرايات كهربائية، وقفل مركزي، ونظام ترفيهي صوتي، مع مكيف هواء، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، والاخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية، بينما تعتمد على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

- شيري تيجو 3 موديل 2023 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 عبر فئة واحدة ومن التجهيزات، بينما تقدم داخل مبادرة احلال السيارات بقيمة قدرها 497.125 ألف جنيه بدلاً من 401 ألف جنيه، لتشهد تلك النسخة زيادة سعرية جديدة بلغت 96.125 الف جنيه.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

وتتمتع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، مكابح ABS و EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، ومرايات كهربائية، وفتحة سقف، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقة قدرها 125 حصانا، بينما تتمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال
شيري أريزو تيجو 3 SUV أسعار سيارات شركة شيري مبادرة الاحلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

موضوعات متعلقة

سعر أرخص سيارة MG في السعودية موديل 2023 .. صور

توقع الفائز بين أودي TT RS وقرينتها R8 .. شاهد اقوى السباقات

جديد من شيفروليه.. "بليزر 2023" تنطلق بالشرق الأوسط | صور

فخامة اللون الأسود .. دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس |صور

سعر رينو لوجان الجديدة في مصر.. صور

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

شاهد| شخص يدمر إحدى سيارات ماكلارين الخارقة.. اعرف سعرها

أحدث زيادات سعرية لـ 5 سيارات جديدة في مصر .. صور

ترشيحاتنا

كوكبان يظهران في سماء مصر.. ظاهرة فلكية خلابة تشاهد بالعين المجردة

إعلان عاجل | الجيش الأمريكي ينهي مهمة جمع حطام المنطاد الصيني

تزايد ملحوظ .. مأساة في بريطانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

بتتكلمي عن مين ؟ لؤي يحرج ياسمين عز على الهواء

تم اكتشاف حالات إصابة في غانا.. الصحة: استعدادات كبيرة لمواجهة فيروس ماربورج

الخارجية : إطلاق سراح المصريين المحتجزين في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك حموضة.. 5 أطعمة تقضي عليها | منها مضغ علكة

أصوات مرعبة.. مشروع أعمق حفرة في العالم يثير مخاوف وذعرا|صور

طريقة عمل الدونات زى المحلات| بأقل كمية زيت

خلل وظيفي.. أعراض وأسباب وعلاج سرعة القذف

فيديو

خبراء يردون.. تنبؤات وقوع زلازل في مصر والمنطقة العربية

حسد أم خطأ طبي.. أم تبكي على رضيعها بعد رحيله بسبب الفيسبوك

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ