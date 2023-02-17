أحدث أسعار سيارات شيري في مبادرة الإحلال .. صور

تقدم شركة شيري الصينية نسختين من اصداراتها داخل مبادرة الاحلال، هى السيارة اريزو 5 موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى النسخة شيري تيجو 3 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار سيارات شركة شيري المطروحة في مبادرة الاحلال بعد الزيادات الاخيرة إلى جانب ابرز المواصفات الفنية.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

- شيري اريزو 5 موديل 2023

تقدم الفئة الاولى مانيوال من السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بقيمة قدرها 353.125 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك بقيمة قدرها 418.125 ألف بدلاً من 341 ألف جنيه، بعد أن شهدت زيادة سعرية جديدة بلغت 77 الف جنيه.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، زجاج ومرايات كهربائية، وقفل مركزي، ونظام ترفيهي صوتي، مع مكيف هواء، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، والاخر أوتوماتيكي الاداء للفئة الثانية، بينما تعتمد على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

- شيري تيجو 3 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 عبر فئة واحدة ومن التجهيزات، بينما تقدم داخل مبادرة احلال السيارات بقيمة قدرها 497.125 ألف جنيه بدلاً من 401 ألف جنيه، لتشهد تلك النسخة زيادة سعرية جديدة بلغت 96.125 الف جنيه.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

وتتمتع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، مكابح ABS و EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، ومرايات كهربائية، وفتحة سقف، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء.

احدث اسعار سيارات شيري في مبادرة الاحلال

بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، ينتج 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقة قدرها 125 حصانا، بينما تتمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.