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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة داخل مبادرة الإحلال .. الحق اشتريها

صدى البلد

تتعدد الاصدرات المقدمة داخل مبادرة احلال السيارات، ومنها طرازات الصانع الصيني، والتي تتضمن النسخة شيري اريزو 5، وتتصدر تلك النسخة قائمة ارخص السيارات المطروحة داخل مبادرة الاحلال، حيث تقدم الفئة الاولى مانيوال بقيمة سعرية بلغت 353.125 الف جنيه.

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شيري اريزو 5

وتقدم الفئة الثانية من السيارة شيري اريزو 5 والتي تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي بقيمة قدرها 418.125 ألف بدلاً من 341 ألف جنيه، حيث شهدت زيادة جديدة قدرها 77.125 ألف جنيه.

وتنافس النسخة شيري اريزو 5 سيارة اخرى تنتمي إلى الصانع الصيني، وهي السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم الفئة الأولى مانيوال بقيمة سعرية بلغت  353.375 ألف جنيه بدلاً من 298 ألف جنيه.

شيري اريزو 5

بينما وصل سعر الفئة الثانية "اوتوماتيك" من نفس السيارة بقيمة قدرها 403.375 ألف جنيه بدلاً من 338 ألف جنيه، ونلاحظ تقارب أسعار الفئة الاولى بين النسختين اريزو 5 و بي واي دي f3، ولكن تحتفظ الاولى بالصدارة بفارق بسيط.

شيري اريزو 5

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 الارخص في مبادرة الإحلال 

 

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 على ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات للفئة الاولى، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي للفئة الثانية، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 114 حصانا، و عزم دوران 141 نيوتن/متر.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيري اريزو 5 إلى 180 كم/ساعة، مع امتلاكها مكابح ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الوسائد الهوائية، وزجاج ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، ونظام صوتي ترفيهي، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

مبادرة مبادرة إحلال السيارات شيرى اريزو 5 ارخص السيارات مبادرة الاحلال

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