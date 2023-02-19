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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حفيد كمال الطويل: أتمنى توصيل قيمة عود جدي لمستشفى سرطان الأطفال

زياد كمال الطويل
زياد كمال الطويل

كشف الموسيقار زياد حفيد كمال الطويل تفاصيل قرار أسرة الراحل الموسيقار كمال الطويل في طرح العود الخاص به في مزاد علني لصالح مستشفى الأطفال 5757، قائلاً إنهم لم يترددوا في بيع آخر عود عزف عليه كمال الطويل في مزاد خيري لصالح مستشفى سرطان الأطفال.

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وطالب في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON بأن تكون هذه الفكرة مبدأ لدى والمشاهير وأسر الفنانين: "ما فيش مشكلة التبرع بالمقتنيات من خلال بيعها على غرار ما فعلنا".


وواصل: "أتمنى قيمة عود كمال الطويل أن تذهب إلى مستشفى سرطان الأطفال لإنقاذهم".


وكان عود كمال الطويل الذي احتضنه لسنوات طويلة، وعزف عليه لسنوات، وقدم من خلاله روائع كثيرة لا تنسى لـ (أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة، وسعاد حسني، وفايدة كامل، وحورية حسن، ومحمد قنديل، وشادية، وعبدالمنعم مدبولي)، وغيرهم، قامت أسرته بالتبرع به، وعرضه في مزاد علني – (أون لاين) – لصالح مستشفى سرطان الأطفال (57357).

مستشفى 57357 الإعلامية لميس الحديدي سرطان الأطفال برنامج كلمة أخيرة زياد الطويل

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