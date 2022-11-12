زياد كمال الطويل: والدي كان يقبل أي عمل لـ عبد الحليم بدون تفكير

قال زياد كمال الطويل، نجل الملحن الراحل كمال الطويل، إن والده كان يقبل أي عمل للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، قائلا: "الوحيد اللي كان بيلحن له من غير ما يفكر كان عبد الحليم".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc": "كل أغاني عبد الحليم اللي لحنها كمال الطويل كانت وقتها جديدة جدا، ودي كانت ميزة في مدرسة كمال الطويل هو والموجي، هما طوروا الأغنية المصرية، مع الاحتفاظ بمصريتها".

وتابع: "كان في تعب ومجهود، احنا بنسمع الأغنية ومنعرفش علشان تطلع لنا حصل فيها إيه، كانوا بيقعدوا ليالي طويلة علشان يطلعوا أفضل ما عندهم".