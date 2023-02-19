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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلول يخرج.. ضياء السيد يهاجم كولر عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال

صدى البلد

انتقد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر مدرب الأهلي بعد هزيمة الأهلي من الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر لم يعجبني في التعامل خلال مباراة الهلال، وكان يجب تغيير علي معلول بعد أول 10 دقائق من المباراة، بسبب الضعف البدني".

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وأضاف: "قلة خبرات كولر في التعامل مع المباريات الأفريقية ساهمت في خسارة الأهلي أمام الهلال". 


وتابع: "سامي قمصان لازم يلح على كولر في بعض القرارات الفنية والأهلي أهدر وقت كبير جدا في الأداء السيئ، وعدم صناعة فرص محققة ليه تأخير التغييرات ده كله".

وأثنى ضياء السيد ، على مستوى القندوسي لاعب الأهلي خلال الدقائق التي لعبها خلال مواجهة الهلال السوداني.


قال ضياء السيد  "القندوسي الحسنة الوحيدة في مباراة الأهلي والهلال، لديه ثقة في ذاته خلال الدقائق التي لعبها". 


واختتم: "القندوسي سيكون لاعب مختلف في وسط الأهلي وسيكون نقطة فارقة خلال الفترة المقبلة".

 

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