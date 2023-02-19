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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات بعد إنقاذه.. وفاة رضيع ابتلع قطعة فراولة وأغلقت التنفس

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي في إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر سنتين يعاني من شرقة عنيفة في قطعة فراولة أدت لانسداد مجري الهواء تماما، ما أدى لتوقف عضلة القلب وتم عمل انعاش للطفل وتحويله للمستشفي لاجراء المنظار لاستخراج قطعة الفراولة.

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وقال الدكتور محمد الجزار استشاري جراحات الصدر والقلب بمستشفي بنها الجامعي  بمحافظة القليوبية إنه علي الفور بدء فريق طبي في محاولة إنقاذ الطفل والذي كان في حالة حرجة جدا علي جهاز التنفس الصناعي وحدث له توقف في عضلة القلب لمرة ثانية وتم بالفعل استخراج قطعة الفراولة وتبين أنها كبيرة الحجم وأنها فعلا أدت لانسداد مجري التنفس تماما ولذلك لم يتحمل الطفل انقطاع النفس لفترة طويلة وحتي بعد استخراجها بقيت حالته حرجة من طول فترة توقف النفس إلى أن توفاه الله.

وحذر الدكتور محمد الجزار  من خطورة ابتلاع الأطفال في سن صغيرة للأجسام الغريبة والطعام، مشيرا إلى أن الموضوع خطير جدا.

واستعرض عددا من التعليمات والإجراءات الوقائية  المهمة في حال تعرض اي طفل لشرقة مفاجئة من خلال  مساعدة الطفل على السعال حتى يتم طرد الطعام أو الجسم الذي تم ابتلاعه ووضع الطفل على ذراع الأم على أن يكون وجهه للأسفل مع الحفاظ على رفع نصفه الأعلى بقدر أكبر و ضرب الطفل برفق 5 مرات متتالية في منطقة ما بين الكتفين واذا لم يتحسّن الأمر، والطفل لازال لا يستطيع التنفس يتم النزول فورًا إلى أقرب مستشفى.

طفل محافظة القليوبية جهاز التنفس الصناعي مستشفى بنها الجامعي التنفس الصناعي الفراولة توقف عضلة القلب

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