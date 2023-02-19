رشا مجدي تكشف تفاصيل دراسة مهمة للحماية من مضاعفات كورونا.. فيديو

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن هناك دراسة علمية حديثة أثبتت أن الشخص المصاب بكورونا يكون لديه مناعة طبيعية ، ويكون لها دور في الحماية من المضاعفات الشديدة لكورونا.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدراسة تؤكد أن من أصيب بكورونا أكثر من مرة، لم تكن الأعراض شديدة، بنفس أعراض المرة الأولى.

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن المناعة الطبيعية تحمي الشخص بنسبة 88% من المضاعفات الشديدة أو الوفاه او الدخول للمستشفيات.

وباء عالمي

وأشارت رشا مجدي إلى أن فيروس كورونا تحول من مرض بمقاطعة ووهان الصينية لوباء عالمي.