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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابتلع قطعة فراولة.. وفاة طفل رضيع بعد إنقاذه بسبب غلق مجرى التنفس

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

لقى طفل رضيع مصرعه يبلغ من العمر سنتين بعد إنقاذ حيث كان يعاني من شرقة عنيفة في قطعة فراولة أدت لانسداد مجري الهواء تماما ،ما أدي لتوقف عضلة القلب وتم عمل انعاش للطفل وتحويله للمستشفي لاجراء المنظار لاستخراج قطعة الفراولة وتوفى بعد استخراجها.

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وقال الدكتور محمد الجزار استشاري جراحات الصدر والقلب بمستشفي بنها الجامعي  بمحافظة القليوبية أنه فور استقبال الطفل علي الفور بدء فريق طبي في محاولة انقاذه والذي كان في حالة حرجة جدا علي جهاز التنفس الصناعي وحدث له توقف في عضلة القلب لمرة ثانية.

وأشار إلى أنه تم بالفعل استخراج قطعة الفراولة وتبين أنها كبيرة الحجم وأنها فعلا أدت لانسداد مجري التنفس تماما ولذلك لم يتحمل الطفل انقطاع النفس لفترة طويلة وحتي بعد استخراجها بقيت حالته حرجة من طول فترة توقف النفس الي أن توفاه الله.

وحذر الدكتور محمد الجزار  من خطورة ابتلاع الاطفال في سن صغيرة للأجسام الغريبة والطعام مشيرا إلى أن الموضوع خطير جدا مستعرضا عددا من التعليمات والإجراءات الوقائية  المهمة في حال تعرض اي طفل لشرقة مفاجئة من خلال  مساعدة الطفل على السعال حتى يتم طرد الطعام أو الجسم الذي تم ابتلاعه ووضع الطفل على ذراع الأم على أن يكون وجهه للأسفل مع الحفاظ على رفع نصفه الأعلى بقدر أكبر و ضرب الطفل برفق 5 مرات متتالية في منطقة ما بين الكتفين واذا لم يتحسّن الأمر، والطفل لازال لا يستطيع التنفس يتم النزول فورًا إلى أقرب مستشفى.

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