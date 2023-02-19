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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 61 محضر مخالفات في حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

حملة ازالة الاشغالات
حملة ازالة الاشغالات

 شنت شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر استهدفت شوارع ابوالجود، الصنايع، يوسف حسن، شرق السكه، المنشيه، المحطه بهدف تحقيق الانضباط والتصدى للمخالفين.


وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق ان حملة مدينة الاقصر اسفرت عن تحرير
١٦ محضر اشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٥ محاضر نظافة عامة، ١٤ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٢محضر ازالات ادارية، وتمت كافة اعمال الحملات بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصروتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين .

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"زويل" و"الإذاعة" و"الذكاء الاصطناعي" ضمن سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

ياتى ذلك فى ضوء تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر وعلى مستوى كافة المراكز والمدن وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء د. هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر

الأقصر وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية مدينة الأقصر حملة اشغالات شرطة المرافق مجلس مدينة إدارة شرطة المرافق

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