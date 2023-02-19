تحرير 61 محضر مخالفات في حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر استهدفت شوارع ابوالجود، الصنايع، يوسف حسن، شرق السكه، المنشيه، المحطه بهدف تحقيق الانضباط والتصدى للمخالفين.



وأوضح مدير إدارة شرطة المرافق ان حملة مدينة الاقصر اسفرت عن تحرير

١٦ محضر اشغال، ٤ محاضر باعة جائلين، ٥ محاضر نظافة عامة، ١٤ محضر مضبوطات متنوعة، ٣٢محضر ازالات ادارية، وتمت كافة اعمال الحملات بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصروتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين .

ياتى ذلك فى ضوء تكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر وعلى مستوى كافة المراكز والمدن وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء د. هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر