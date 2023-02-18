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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"زويل" و"الإذاعة" و"الذكاء الاصطناعي" ضمن سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

جانب من الندوه
جانب من الندوه

 عقد قصر ثقافة حسن فتحي  بالأقصر محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للإذاعة" تحدثت خلالها سلوى جودة عن الاحتفال به في ١٣ فبراير من كل عام، وأهمية الإذاعة ودورها المحوري وأهم برامج الإذاعة المصرية، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "شخصيات مصرية.. أحمد زويل" تناول بها سيد صدقي بعضا من السيرة الذاتية للعالم الكبير الراحل ونشأته وإنجازاته وأهميتها والتكريمات والجوائز التي حصل عليها.

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وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "الذكاء الاصطناعي" أوضحت بها زينب فراج ماهو الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه وأثره على التطبيقات والخدمات والمخاوف التي يراها كثيرون أنها تهدد من الوظائف للبشر كونه علما وهندسة تحاكي وتخطط وتتعلم وتؤدي مهاما، ونفذت ورشة أشغال يدوية تنفيذ إيمان محمود، بينما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا متنوعا مع طلاب مدرسة المستقبل الدولية، حيث قدم القصر فقرات متعددة ومتنوعة تضمنت جولة تعريفية بالقصر والأنشطة التي يقدمها، وعقدت محاضرة بعنوان "الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الشباب" تحدث بها د. حسن سعدي عبد العال، د. سمير عبدالله عليوة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود عن ماهية الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الإنسان والآثار النفسية المترتبة على استخدام هذه الألعاب وكيف تؤثر الألعاب في صحة الإنسان، وتعتبر إهدارا للوقت والجهد، كما أعد عرض إنشاد ديني "في حب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم" للمنشد علي السعدي، ومسابقة ثقافية للأطفال أدارتها هناء يونس، وورشة فنون تشكيلية رسم حر "الطبيعة بالريف" نفذتها شيرين محمد خير.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي ألقى خلالها قصائد "مقاطع شعرية، الصمت، وجدتها"، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "البناء الكبير" سردتها ولاء أحمد، ونفذت ورشة أشغال يدوية عمل "أسورة بالخرز" نفذتها فاطمة أحمد.

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