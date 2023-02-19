توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن اللحوم والألبان.. وانفراجة وتراجع في الأسعار قريبا

تعمل الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، و توفير متطلباتهم من اللحوم والألبان وغيرها من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الفترة الحالية.

اجتماع الحكومة

توجيهات بشأن ملف الأمن الغذائي

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس، اطلع على عرض تطورات تنفيذ عدد من مشروعات الأمن الغذائي خاصة ما يتعلق بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها.

واطلع الرئيس على جهود تطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية لتعزيز إنتاجها من اللحوم والألبان، لا سيما من خلال مراكز التلقيح الصناعي وخطوط التحسين الوراثي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية وتدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة.

ووجه الرئيس السيسي على خلال الأجتماع بتوفير اللحوم والألبان للمواطنين خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع أقتراب حلول شهر رمضان الكريم، والاهتمام بملف الأمن الغذائي بأكبر قدر ممكن خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي بعد توجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك مقومات كثيرة للأمن الغذائي تعمل عليها الدولة في الفترة الحالية.

وأكد الصياد، أن الرئيس وجه عقب اجتماعه بزيادة إنتاج كميات الألبان واللحوم بكل أنوعها، وتوفيرها للمواطن بتكلفة أقل من تكلفة السوق، مشيرًا إلى أهمية توفير البروتين بالإضافة إلى توفير الأعلاف أيضًا، وتشديد الرئيس على أن الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة وتحسين السلالات المحلية لزيادة الإنتاج، يؤكد أن الرئيس السيسي يشغل باله بالمواطن في كل اللحظات اليومية له.

وتابع الصياد، أن الدولة المصرية تعمل خلال تلك الفترة على تحسين السلالات المحلية لإنتاج اللحوم، وتجري الأن إجراءات تهجين مع السلالات المستوردة لمضاعفة الإنتاج، مشيرًا أن وزارة الزراعة لديها خطة استراتيجية في هذا الاتجاه وتعمل على تنفذها بكل قوة خلال تلك الفترة.

واختتم الصياد، أن الرئيس يتابع بكل دقة استراتيجية الدولة في توسيع إنتاج الذرة وفول الصويا وعبادة الشمس لتوفير الأعلاف لمنتجي الثروة الحيوانية، ووجه الرئيس بضرورة الإعلان عن سعر ضامن لتوريد تلك المحاصيل، للحد من الاستيراد وضبط أسعار الأعلاف، مشيرًا أن الدولة تمتلك 271 مركز تجميع ألبان مطور بجميع المحافظات، بالإضافة توفير الآلاف من رؤوس العجول العشار، والعمل على جودة التحسين الوراثي وزيادة الإنتاجية وتوفير اللحوم والألبان.

لحوم وزارة الزراعة

جهود وزارة الزراعة بشأن اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات إضافية من اللحوم البلدي والمجمدة داخل منافزها، وجاءت الأسعار كالتالي:-

اللحوم المجمدة تبدأ من 90 لـ100 جنيه.

اللحم الضأن بـ135 جنيها.

الكبدة بـ135.

اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ135 جنيهًا.

السجق بـ120 جنيهًا.

اللحوم البلدي الكندوز من 150 لـ180 جنيهًا للكيلو.

اللحم الجملي بـ150 جنيهًا للكيلو.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن وزارة الزراعة قامت بوضع خطة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، لتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتقليل فجوات الاستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين وفي سبيل ذلك، تم إنشاء قاعدة بيانات، وتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، والاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، ودعم المشروع القومى للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.

وتم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة لوزارة الزراعة وتشمل عدد 4 مراكز في: العباسية – العامرية – سخا – بني سويف، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة.

كذلك تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى، بهدف الوصول إلى صغار المربين وتدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين وإكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان، بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية.

وبلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها حوالى 2.6 مليون جرعة أعطت نتائج إيجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن.

وأكدت نتائج المتابعة من جانب المختصين بوزارة الزراعة، أنه قد حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية، وزيادة في معدل تحويل تسمين الذكور المولودة "من 0.8 – 1 كجم" لتصل إلى "1.2 كجم /يوم"، وزيادة في كميات الألبان من 5-7 كجم لبن/يوم لتصل إلى 10 كجم لبن يوميًا.