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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

60 جنيها للطبق.. استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

صدى البلد

شهدت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق استقرار نسبيا بعد أن شهدت ارتفاعا تدريجيا خاصة منذ بداية الشهر الجاري.

قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إن كيلو اللحوم قائم وصل إلى 120 جنيها، متوقعا أن ترتفع أسعار الحوم في رمضان إلى أكثر من 250 جنيها.

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وأشار نقيب الجزارين إلى أن الجميع يعانى من رفع الأسعار، ولا يستطيع أحد أن يتحمل خسارة كبيرة، لأن الجزار مواطن.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار اللحوم اليوم الأحد 19-2-2023 في محال الجزارة و ومعارض أهلًا رمضان ومنافذ وزارة الزراعة وأيضًا منافذ وزارة التموين، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع. 

أسعار اللحوم المستوردة اليوم 

سجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان اليوم التالي :

سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا

ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للكيلو

وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم 

كما وفرت معارض أهلاً رمضان كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم 

وفي منافذ وزارة الزراعة سجّلت، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و 180 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم البلدي اليوم 

 وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز200 - 240 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 220 و260 جنيهًا وفقًا للقطعية، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار اللحوم النهاردا 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 170 و180 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي اليوم 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 220 و250 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 200 و240 جنيهات، والكلاوي والقلب 180 و200 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 160 و180 جنيهاً.

سعر اللحوم اليوم 

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 220 و240 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 260-280

سعر اللحمة البلدي اليوم 

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 190 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 210 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا.

سعر اللحمة المفرومة المجمدة اليوم 

أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا بتراجع بلغ 60 جنيها عن سعرها في الأسواق كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.  

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