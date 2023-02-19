عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنصدق.. شوبير يثير الشكوك بشأن استبعاد كهربا أمام الهلال السوداني

شوبير
شوبير

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي أمام الهلال السوداني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه مع شوبير على إذاعة أون تايم سبورتس: “فين كهربا ملعبش ليه؟ قالوا عنده برد خلاص هتصدق إن عنده برد، رغم أنه عدى 10 أيام من الشهرين اللي مفروض يلعب فيهم قبل تطبيق العقوبة، ملعبش فيهم أي مباراة، خلينا نصدق أنه مستبعد بسبب البرد".

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مع أندية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتلقى الأهلي هزيمة على يد الهلال بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، بالجولة الثانية من البطولة الإفريقية.

ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، خلف صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 6، بينما تجمد رصيد الأهلي بلا نقاط في المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة ضد القطن الكاميروني.

 

شوبير كهربا الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحتها على الفيس.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

قرار عاجل ومفاجئ لكولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة قوية تنتظر الجنيه مقابل الدولار هذا التوقيت

ترشيحاتنا

طلبة سعوديين يحققون 9 جوائز ذهبية وفضية في مهرجان الفنون الخليجي

عمق الخلافات.. الكرملين يرد على تصريحات أمريكا حول شبه جزيرة القرم

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع من لديهم عقود مِلكية أراضٍ

افتتاح أمم أفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق والقناة الناقلة

«الوزراء» يستعرض في ورقة بحثية صناعة السيارات الكهربائية عالميًا ومحليًا

مصطفى وزيري يتفقد المسار السياحي لكنوز العمارة بالدرب الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العريس مشهور .. صورة رضوى الشربيني بالصباحية تشعل السوشيال ميديا

أثار دهشة وحيرة الأطباء.. ولادة طفلة بذيل في البرازيل| صور

الكسل هو السبب.. وفاة أكثر من 10 آلاف شخص في أوروبا سنويا

إشارات سرية في البلاط الملكي.. الكشف عن أسرار كاميلا وزوجها تشارلز

فيديو

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ