هنصدق.. شوبير يثير الشكوك بشأن استبعاد كهربا أمام الهلال السوداني

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي أمام الهلال السوداني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه مع شوبير على إذاعة أون تايم سبورتس: “فين كهربا ملعبش ليه؟ قالوا عنده برد خلاص هتصدق إن عنده برد، رغم أنه عدى 10 أيام من الشهرين اللي مفروض يلعب فيهم قبل تطبيق العقوبة، ملعبش فيهم أي مباراة، خلينا نصدق أنه مستبعد بسبب البرد".

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مع أندية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتلقى الأهلي هزيمة على يد الهلال بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، بالجولة الثانية من البطولة الإفريقية.

ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، خلف صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 6، بينما تجمد رصيد الأهلي بلا نقاط في المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة ضد القطن الكاميروني.