أستاذ آثار: تطوير البنية التحتية واستحداث وسائل مواصلات يساعد على تنمية السياحة

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة؛ إن عندما أسست القيادة السياسية البنية التحية من طرق وكباري كان لديها رؤية لتعظيم الناتج من قطاع السياحة؛ بالإضافة إلى تنفيذ الخطة السياحية الموضوعة وهي استقطاب أكثر من 30 مليون سائح خلال عام 2023.

بالإضافة إلى أن زيادة عدد المحاور وتمهيد الطرق يساعد على تقليل المدة الزمنية في الرحلة وذلك بجانب ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب من خلال المحاور الجديدة وذلك بالإضافة إلى الوسائل المستحدثة مثل القطار السريع والمانرويل والقطار الترددي.

أضاف أحمد بدران خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن الوزارة عملت على تذليل بعض التحديات في القطاع السياحي و زيادة عدد الغرف السياحية؛ متابعا أن التطور الذي حدث في البنية التحتية يساعد على وضع رحلات سياحية برية جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك أو كانت موجودة لكن بالطائرة مثل الانتقال من الغردقة إلى أسوان وذلك عن طريق بعض المحاور التي ساعدت في تقليل مدة السفر لعدد قليل من الساعات.

أوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة؛ أن اهتمام مصر بالقطاع السياحي يساعد في توفير العملة الصعبة وذلك لأن قطاع السياحة يوفر جزء كبير من الميزانية العامة للدولة؛ مضيفا أن الأنماط السياحية المختلفة في مصر من سياحة ثقافية وأثرية ودينية وعلاجية لها محبين في كل دول العالم.

وتابع أن وسائل المواصلات المستحدثة وتنمية البنية التحتية في مصر والبرامج السياحية المختلفة تساعد على زيادة عدد السياح القادمين لمصر؛ مضيفا أن هناك منطقة سياحية هامه تقام بجوار الهرم ويطلق عليها كينج خوفو وهي منطقة سياحيه متميزة ومتوافر فيها بوابات إلكترونيه ولوحات إرشادية وبرامج سياحية متميزة ومختلفة.

وأشار إلى أن مصر تشارك في كل المعارض السياحية العالمية ومن فترة قليلة شارك وزير السياحة المصري في معرض سياحي بإسبانيا وبعدها بأيام قليلة و تمت المشاركة في معرض السياحي اخر في برلين بألمانيا ثم المشاركة في معرض سياحي بالهند لأن مصر من اعظم الدول السياحية في العالم.