عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ آثار: تطوير البنية التحتية واستحداث وسائل مواصلات يساعد على تنمية السياحة

صدى البلد

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة؛ إن عندما أسست القيادة السياسية البنية التحية من طرق وكباري كان لديها رؤية لتعظيم الناتج من قطاع السياحة؛ بالإضافة إلى تنفيذ الخطة السياحية الموضوعة وهي استقطاب أكثر من 30 مليون سائح خلال عام 2023.

 

 بالإضافة إلى أن زيادة عدد المحاور وتمهيد الطرق يساعد على تقليل المدة الزمنية في الرحلة وذلك بجانب ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب من خلال المحاور الجديدة وذلك بالإضافة إلى الوسائل المستحدثة مثل القطار السريع والمانرويل والقطار الترددي.

 

 أضاف أحمد بدران خلال لقائه  ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن الوزارة عملت على تذليل بعض التحديات في القطاع السياحي و زيادة عدد الغرف السياحية؛ متابعا أن التطور الذي حدث في البنية التحتية يساعد على وضع رحلات سياحية برية جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك أو كانت موجودة لكن بالطائرة مثل الانتقال من الغردقة إلى أسوان وذلك عن طريق بعض المحاور التي ساعدت في تقليل مدة السفر لعدد قليل من الساعات.

 

أوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة؛ أن اهتمام مصر بالقطاع السياحي يساعد في توفير العملة الصعبة وذلك لأن قطاع السياحة يوفر جزء كبير من الميزانية العامة للدولة؛ مضيفا أن الأنماط السياحية المختلفة في مصر من سياحة ثقافية وأثرية ودينية وعلاجية لها محبين في كل دول العالم.

 

وتابع أن وسائل المواصلات المستحدثة وتنمية البنية التحتية في مصر والبرامج السياحية المختلفة تساعد على زيادة عدد السياح القادمين لمصر؛ مضيفا أن هناك منطقة سياحية هامه تقام بجوار الهرم ويطلق عليها كينج خوفو وهي منطقة سياحيه متميزة ومتوافر فيها بوابات إلكترونيه ولوحات إرشادية وبرامج سياحية متميزة ومختلفة.

 

وأشار إلى أن مصر تشارك في كل المعارض السياحية العالمية ومن فترة قليلة شارك وزير السياحة المصري في معرض سياحي بإسبانيا وبعدها بأيام قليلة و تمت المشاركة في معرض السياحي اخر في برلين بألمانيا ثم المشاركة في معرض سياحي بالهند لأن مصر من اعظم الدول السياحية في العالم.

البنية التحتية القطاع السياحي القيادة السياسية العملة الصعبة القطار السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

فضحتها على الفيس.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

قرار عاجل ومفاجئ لكولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

مصرع سيدة ثلاثينية في تصادم قطار أمام مزلقان ببا بمحافظة بني سويف

حسم صفقات الزمالك الشتوية.. شاهد لحظة وصول مرتضى منصور مجلس الدولة

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة "كاراجا" في الفلبين

قيد لاعبي الزمالك.. مرتضى منصور يصل مقر مجلس الدولة

مدبولى يوجه بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة تطوير المناطق غير المخططة بالسويس

بعد إعلان نية الاستغناء.. الغندور لجماهير الأهلي: ده كلامي اللي اتريقتوا عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. شقيقة محمد رمضان تثير ضجة بظهورها| شاهد

لن تتوقع.. نقص هذا الفيتامين يؤثر على القلب ويتلف الأعصاب

الحقوا الناس تحت الأنقاض.. القصة الكاملة لانهيار عقار القباري بالإسكندرية

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تثير الجدل بصورها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل .. تصريحات رسمية تركية أثارت الجدل "فيديوجراف"

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ