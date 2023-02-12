يتم مناقشته اليوم.. تعرف على أهداف مشروع قانون الغرف السياحية

تشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وحدد مشروع القانون الجديد عدة أهداف رئيسية تمثل أبرزها فيما يلي :



1_ تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2_ تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

3_ رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4_ تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

:5 -مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

6- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.