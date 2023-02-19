باليه موسكو ونجوم البولشوي والمارينسكي في «الجمال النائم» على المسرح الكبير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية فرقة باليه موسكو الروسية بمشاركة نجوم مسرحى البولشوي والمارينسكي لتقديم العرض الشهير الجمال النائم للموسيقار العالمى تشايكوفسكى وذلك لمدة 3 ليالى تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء والخميس والجمعة 22، 23 ، 24 فبراير على المسرح الكبير.

باليه الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وعرض للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج وصمم رقصاته الاصلية ماريوس باتيبا ويدور حول الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها فى سن السادسة عشرة نتيجة جرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور امير شاب ينتصر على الوحش وينقذ الجمال النائم .

يشار إلى أن باليه موسكو فرقة عالمية متخصصة تضم فنانين وعارضين من جنسيات مختلفة منها روسيا، أوكرانيا، إسبانيا، كازاخستان، اليابان، مولدوفا، الأرجنتين وغيرها ، يجمع ريبرتوارها عدداً ضخماً من أهم أعمال الباليه الكلاسيكى بشكلها الأصلى مما حقق لها قاعدة جماهيرية دولية .