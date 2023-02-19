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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدون مصاريف .. تعرف علي منح أكاديمية البحث العلمي

منح دراسية
منح دراسية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي ، بالتعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA،  عن فتح باب التقدم  لمنح المعهد للعلاقات الخارجية لعام 2023، وتعتبر هذه المنح برنامج تنافسي بهدف توفير فرص وظيفية مبكرة في مجال العلاقات الخارجية .

وتبدأ المنح في 1 سبتمبر 2023 وتنتهي في 30 نوفمبر 2023، توفر المنح  نفقات السفر من وإلى فيينا في بداية ونهاية المنحة ، بالإضافة إلى راتب لنفقات المعيشة خلال فترة المنحة، وسيكتسب المرشح الناجح في المنح خبرة في تطوير المشاركات بين المعهد ومنظمات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء، سيعمل المرشح الناجح في قسم الإتصالات والعلاقات الخارجية  في المعهد IIASA
للتعرف على المزيد من المعلومات :
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-16/

أكاديمية : المنح الدراسية تنهض بالمستوى البحثي والتدريبي والمهني للمصريين

وعلي جانب آخر، أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها (4أ) أبراج المعادى ستار ــ الدور (20) ــ كورنيش المعادي – المعادي ــ محافظة القاهرة)، والتي تُروج لنفسها بقبول جميع المؤهلات (الثانوية العامة، والثانوى الأزهري، والدبلومات الفنية، وطلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة)، ومنح شهادات في التخصصات التالية (هندسة المساحة والخرائط – الضيافة الجوية والسياحة – التمريض والخدمات الطبية – إدارة الأعمال)، وتدعي اعتمادها من أكبر الجهات المصرية والروسية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

المنح التقدم لمنح المعهد للعلاقات الخارجية أكاديمية البحث العلمي المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA المنح برنامج فترة المنحة IIASA

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