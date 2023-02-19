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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب يستقبل نظيره الزيمبابوي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، بمكتبه بمجلس النواب، جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له.


في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، والتي تعود لحقبة التحرر من الاستعمار، مؤكداً على أن مصر عبر تاريخها لم تنفصل عن هُويتها الأفريقية، التي تعتز وتفخر بالانتماء إليها، وقد استعرض رئيس مجلس النواب خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً على ضرورة التنسيق المُشترك في المحافل الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.


خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن مصر لا تعارض حق الشعب الاثيوبي في التنمية وإنما تريد اتفاق قانوني ومُلزم بشأن ملء وتشغيل السد الأثيوبي يحفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، واصفاً القضية بأنها قضية حياة ووجود للشعب المصري.


من جانبه، عبر جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي عن عظيم شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال خلال زيارته الحالية لمصر، مؤكداً على العلاقات التاريخية بين مصر وزيمبابوي، ومُشيداً بما تُحققه الدولة المصرية من انجازات في البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تقدم رئيس برلمان زيمبابوي بالتهنئة لمصر لنجاحها في تنظيم قمة المُناخ COP 27 خاصة ما تمخض عنها من إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة آثار التغيرات المُناخية.

 

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