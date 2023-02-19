عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تلمح لإمكانية إرسال طائرات مقاتلة لـ أوكرانيا.. تفاصيل

صدى البلد

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن واشنطن تناقش بانتظام حاجة كييف للأسلحة لتحديد ما يحتاجون إليه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت توماس جرينفيلد، ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تستبعد نقل الطائرات المقاتلة إلي أوكرانيا: "نحن نعمل بشكل وثيق ومباشر مع الأوكرانيين لتحديد ما يحتاجون إليه ومتى، وللتأكد من أنهم مدربون على استخدام أنظمة الأسلحة التي نقدمها. هذه المناقشات جارية".

خسائر فادحة.. حرب أوكرانيا تكلف ألمانيا 160 مليار يورو

سيناتور أمريكي: يجب اعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب وتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

ولم تذكر توماس جرينفيلد المركبات القتالية في ردودها، لكنها شددت على أن "أوكرانيا لن تساعد في توفير أنظمة لا يمكن استخدامها وصيانتها هناك". 

وأوضحت أن “الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وتستمر المناقشات حول تزويد كييف بالقدرات العسكرية اللازمة”.

أمريكا واشنطن الأمم المتحدة الولايات المتحدة أوكرانيا ليندا توماس جرينفيلد كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

بعد تراجعه 163 قرشًا.. مفاجأة تنتظر الجنيه مقابل الدولار في هذا التوقيت

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

إعلان حاسم.. بيان عاجل من أمريكا بشأن التورط في تفجير نورد ستريم

خسائر فادحة.. حرب أوكرانيا تكلف ألمانيا 160 مليار يورو

المكسيك تحرم الأجانب من "الذهب الأبيض" .. تفاصيل

يسوده الظلام.. "صنداي تايمز" تكشف تفاصيل جديدة عن ملجأ زيلينسكي في كييف

قصف جسم إشعاعي.. روسيا تكشف الاستفزاز الأوكراني قبل جلسة للأمم المتحدة

للتنافس.. بيان عاجل من رئيس الشيشان بشأن مجموعة فاجنر الروسية

بعد أوكرانيا.. حلف الناتو يستعد لبدء حرب في تايوان |تفاصيل

اعتراف صادم من أمريكا حول انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

ترشيحاتنا

الكونفدرالية الأفريقية.. بيراميدز يباغت فيوتشر بهدف مبكر في الشوط الأول

11ضحية.. قتيل وجرحي في حادثي إطلاق نار بأمريكا وهروب منفذ الهجوم

تشكيل توتنهام أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

منتخب الشباب يفقد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

أمريكا تلمح لإمكانية إرسال طائرات مقاتلة لـ أوكرانيا.. تفاصيل

بعد انتشاره بشكل كبير.. كل ما تريد معرفته حول فيروس ماربورغ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره بشكل كبير.. كل ما تريد معرفته حول فيروس ماربورغ

العودة للأصل.. إيهاب توفيق يبهر السوشيال ميديا بتصميمات فرعونية لمضيفات مصر الطيران

من الأجمل.. دينا الشربيني وسونام كابور بنفس الفستان| شاهد

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

فيديو

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ