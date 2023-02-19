أمريكا تلمح لإمكانية إرسال طائرات مقاتلة لـ أوكرانيا.. تفاصيل

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن واشنطن تناقش بانتظام حاجة كييف للأسلحة لتحديد ما يحتاجون إليه.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت توماس جرينفيلد، ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تستبعد نقل الطائرات المقاتلة إلي أوكرانيا: "نحن نعمل بشكل وثيق ومباشر مع الأوكرانيين لتحديد ما يحتاجون إليه ومتى، وللتأكد من أنهم مدربون على استخدام أنظمة الأسلحة التي نقدمها. هذه المناقشات جارية".

ولم تذكر توماس جرينفيلد المركبات القتالية في ردودها، لكنها شددت على أن "أوكرانيا لن تساعد في توفير أنظمة لا يمكن استخدامها وصيانتها هناك".

وأوضحت أن “الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وتستمر المناقشات حول تزويد كييف بالقدرات العسكرية اللازمة”.