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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار يستقبل برلماني ألماني للتعارف ومناقشة مستجدات الساحة

صدى البلد

استقبل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بالمقر الرئيسي بشارع العروبة، الدكتور القس ثروت قادس البرلماني المنتخب عن الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ في هسن بألمانيا، ورئيس اتحاد الجاليات العربية في المانيا.

والتقي مع الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي، ومايكل عادل عضو المركز الإعلامي.

وتبادل اللقاءا كلمات الترحيب وتناقش حول الرؤية المستقبلية لخدمة البلاد من خلال تعزيز دور التواجد المصري في ألمانيا، كما تحدث عن الحالة الاقتصادية العالمية والأمور السياسية.

كما تطرق الحديث عن الرؤية المشتركة الهادفة خدمة مصر سوءا اجتماعيا أو ثقافياً ولاسيما بأن البناء بثراء الأفكار وتعزيز الانتماء وخروج الأجيال الواعدة عن نمط الاتكالية والعمل بجد واجتهاد لتحقيق الأحلام.
وتبادل أطراف الحديث عن الحوار الوطني في ضوء اللقاءات المختلفة التي يقوم بها الحزب مع الطبقات المختلفة والشخصيات العامة التي تتوافق مع أفكار الحزب ورؤيته العامة مصر بالمقام الاول.

وتناول اللقاءا الحديث عن المحاور  الأساسية والقواسم المشتركة بين الحزب ورؤية النائب الألماني ذو الأصول والجذور المصرية واعتزازه الكامل بالوطن الأم، والذى أعرب عن امتنانه للاستقبال وان يكون هناك كيانات سياسية لها فكر ورؤية بناءه في اطار دورها المؤسسي والوطني.

جدير بالاشارة أن الدكتور ثروت قادس يشغل منصب رئيس إتحاد الجاليات العربية في المانيا ، ونائب رئيس إتحاد المصريين في الخارج، وأيضا هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار التابعة للكنيسة الإنجيلية، وحاصل علي درجات علمية رفيعة المستوي من أعلي الجامعات الألمانية في مختلف العلوم.

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