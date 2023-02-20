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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة بارات نحاس في القطامية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة بارات نحاس خاصة بإحدى محولات الكهرباء بمنطقة القطامية.

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نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة في ضبط ٣ لصوص أثناء شروعهم فى سرقة بارات نحاس خاصة بإحدى محولات الكهرباء بمنطقة القطامية.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث والأطواف الأمنية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشوارع العاصمة .

القطامية

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة القطامية تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال شروعهم فى سرقة بارات نحاس خاصة بإحدى محولات الكهرباء الكائنة بدائرة القسم .

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين والأدوات والمعدات المستخدمة لإرتكاب الواقعة وسلاح أبيض ودراجة نارية ملك أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى إرتكاب الواقعة بإستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة ، والمواد المخدرة بقصد التعاطى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القطامية القطامية - العين السخنة منطقة القطامية أخبار الحوادث بارات نحاس

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