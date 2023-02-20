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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة الجزائرية: القادة الأفارقة يعملون على بلورة مقاربة لتوحيد صوت القارة

صدى البلد

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن القادة الأفارقة يعملون حاليا على بلورة مقاربة تسمح بتوحيد صوت أفريقيا وإسماعه على المستوى الدولي تجاه المشاكل التي يعرفها العالم، خاصة تلك التي لها التأثير المباشر على دول القارة.

وأوضح عبد الرحمن، خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به على هامش القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ، أن "هناك عمل يجري التحضير له الآن على مستوى القادة الأفارقة، من أجل توحيد صوت أفريقيا، ليس لحلحلة مشاكل القارة التي يجب أن تحل على مستواها فحسب، بل حتى تكون لأفريقيا وجهة نظرها المسموعة تجاه المشاكل التي يعرفها العالم، خاصة منها تلك التي تؤثر عليها مباشرة".

وأضاف أن هذه المشاكل العالمية تؤثر على سلاسل الإمداد و المواد الأولية وهو ما كان له وقعه الجلي على ميزانيات الدول الأفريقية التي تعاني من أزمة المديونية؛ وهي العائق الأساسي بالنسبة إليها حتى تلج في مسار تنموي حقيقي.

وجدد رئيس الحكومة الجزائرية التأكيد على أن بلاده، التي تعد دولة ليس لها مديونية خارجية وتمتلك الآليات الكفيلة بتحقيق التوازنات الكبرى، بإمكانها مساعدة الأشقاء الأفارقة.

من جهة أخرى، أضاف أن القمة الأفريقية شكلت فرصة لطرح وجهات النظر حول كيفية تفعيل آليات السلم والأمن، من أجل الوصول الى استقرار دول القارة.

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