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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قتله سائق متهور أمام منزله.. خريج سياسة واقتصاد وكان أمل أسرته البسيطة بالمنوفية

الشاب طه جمال
الشاب طه جمال

حزن شديد وسيدات تتشحن بالأسود وصوت القرآن يملأ أركان المنزل والمنازل المجاورة عقب الحادث المفجع الذي انهي حياة شاب في بداية حياته وسيدة أخري تنتظر مصيرها داخل غرفة العناية المركزة فاقدة للوعي.

طه جمال هلال ابن قرية كفر هلال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية تخرج منذ عامين من كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف ليبدأ حياته العملية لأسرة بسيطة كان حلمها أن يعمل نجلها في وظيفة مرموقة تضمن له أن يبدأ حياته.

الشاب طه جمال 

طه جمال شاب يبلغ من العمر 25 عاما من أسرة بسيطة سعت الي تعليم ابنها منذ صغره حتي حصل علي مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقضي 4 سنوات حتي تخرج وكافح من أجل أسرته وحلمه.

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كافح كثيرا وعمل أثناء دراسته وبعد تخرجه الي جانب حصوله علي العديد من الدورات التدريبية ودورات إعداد القادة حيث كان يخوض العمل العام والعمل السياسي من أجل مستقبل أفضل.

 استيقظ طه كعادته وخرج أمام منزله حيث كانت هناك لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة القرية فخرج أمام منزله وجلس مع إحدي جيرانه لتساله عما يحدث وكان يحكي لها ما تقوم به اللجنة حتي جاء القدر المحتوم وصدمتهم سيارة ميكروباص مسرعة أمام منزله.

الشاب الضحية

سقط طه أمام منزله غارقا في دمائه وكذلك جارته السيدة الكبيرة التي كانت تتحدث معه وسط حالة من الذعر بين أبناء القرية الذين هرولوا من أجل إنقاذ حياتهما إلا أن كان للقدر كلمة أخري حيث أعلنت وفاة الشاب طه جمال متأثرا بإصابته بنزيف في المخ بينما جلست جارته في العناية المركزة تنتظر مصيرها فاقدة الوعي.

صدمة كبيرة بين أبناء القرية عقب وفاة ابن قريتهم الذين وصفوه بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع حيث ادي العشرات صلاة الجنازة علي الشاب الضحية وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن.

الشاب طه جمال 

ذهبت روح طه الي خالقها وترك وراءه اسرة ملكومة اب وام واشقاء كانوا ينتظرون أن يفرحوا به ليبدأ حياة جديدة من عمل وزواج الا أن القدر كان سريعا وتوفي الشاب في حادث.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بوفاة شاب وإصابة سيدة صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء تواجدهما أمام منزلهما بقرية كفر هلال.

طه ابن المنوفية 

بالانتقال تبين اصطدام سيارة ميكروباص يقودها طالب يبلغ من العمر 20 عاما ويدعي " ت.ا " بكل من طه جمال 25 سنة أصيب بنزيف في المخ وتوفي متأثرًا بإصابته والسيدة " ن.ن " 55 سنة أحد أقارب المتوفي مصابة باشتباه نزيف في المخ.

فيما تم التحفظ علي قائد السيارة والذي اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، فيما تم التصريح بدفن الجثمان وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حادث تصادم بركة السبع

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