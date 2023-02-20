المسلماني: مصر تستطيع تصنيع وإطلاق قمر صناعي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الدولة المصرية تخطي خطوات هامة في عالم الفضاء، مضيفا:" الدولة المصرية قد تكون خلال سنوات قليلة إزاء إطلاق قمر صناعي مصري بصناعة مصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الطبعة الأولي" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"مصر كانت في حاجة إلى أن تمضي في هذا الطريق، لذلك، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما اعتمد القانون 3 لعام 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية كان ذلك خطوة كبيرة للانضمام إلى نادي الفضاء، حتى نصل في المستقبل إلى ما نريد، منوها إلى أن وكالة الفضاء المصرية تقع على مساحة 123 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة.



واضاف،:"هناك تصور بأن الدولة قوة عظمى حتى يكون لديها وكالة فضاء متقدمة، ولكن الهند أعطت العالم نموذجا للتقدم في صناعات الفضاء ثم تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية حتى لو لم تكن الدولة من القوى العظمى.