عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أستاذ قانون دولي يستنكر الاعتداء الإسرائيلي على أحياء دمشق

صدى البلد

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الهجوم الجوي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأحياء بالعاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى، مشيرا إلى أن سيناريوهات الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال سواء على فلسطين أو سوريا تجاوزت الحد، وأصبحت تدمر بلاد، وتشرد أسر، دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية التي نصت على احترام حقوق الإنسان، وعدم سفك الدماء بهذه الطريقة الوحشية.

 

وصرح مهران، في تصريحات صحفية، أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين في النزاعات المسلحة والغير مسلحة، مستدلا على ذلك باتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين الذين يجرمون مثل هذه الأفعال الشنيعة.

 

ولفت إلى ضرورة تقديم بلاغ من قبل السلطتين السورية والفلسطينية، للمحكمة الجنائية الدولية مدعم بكافة الأدلة علي التي تثبت انتهاكات الكيان الصهيوني لقواعد القانون الدولي، واستمرارية ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن نظام روما في نص مادته رقم 8 منح للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، موضحا أن النظام عرف الأخيرة بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8  ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.

 

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية تندد بضرورة انعقاد جلسة طارئة بمجلس الأمن، ووضع المجتمع الدولي تجاه مسئولياته في وقف مسلسل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعوب، وعدم احترام سيادة الدول وحقها في العيش وسط أجواء هادئة مستقرة، لافتا أن سوريا لم تهدأ بعد جراء حدوث الزلزال المدمر، لتقابل اليوم هجوم جوي غير شرعي من قبل السلطات الإسرائيلية، مما يعد انتهاك مباشر هدد المدنيين، وأودى بحياة عشرات القتلى.

الجنائية الدولية المجتمع الدولي فلسطين زلزال العاصمة السورية الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

قرار قضائي بشأن عصابة السيارات في المرج.. والمتهمون يعترفون: من أجل الربح السريع

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون

لحظة تعدي ربة منزل على طالب مصاب بالسرطان في حلمية الزيتون

رفضت معاشرته فخلص عليها.. الإعدام لعامل أحذية قتل زوجته في دار السلام

محامي زوجة صيدلي حلوان: المجني عليه حاول إنهاء حياته أكثر من مرة

لتعذر حضور زوجته.. تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب صيدلي حلوان

وصول المتهمين وأسرة المجني عليه في واقعة تعذيب صيدلي حلوان للمحكمة

تجديد حبس شخص لحيازته مواد مخدرة في الدرب الأحمر

ترشيحاتنا

الحديد يتراجع أخيرا بعد تخطيه 30 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب.. 8 كلمات تريه مقعده بالفردوس

جثمان كريستيان أتسو يغادر إلى غانا بعد العثور عليه تحت الأنقاض

بعد إطلاق صاروخين من كوريا الشمالية.. الأمم المتحدة تدين وعقوبات من سيول|تفاصيل

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

فرمان من كولر بالتعاقد مع هذا اللاعب بشكل عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ