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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الأستوديو.. كارمن سليمان تروج لأحدث أغانيها يا جمالك

كارمن سليمان
كارمن سليمان

روجت الفنانة كارمن سليمان، لصدور أحدث أغانيها والتي تحمل أسم “يا جمالك”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت كارمن سليمان فيديو لها من داخل الاستديو، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “ترقبوا، يا جمالك”.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع “يوتيوب”، التي تحمل اسم "خيرة" من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وطرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربي زهير البهاوي، فيديو كليب الديو الغنائي باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع “يوتيوب”، وهى من كلمات محمد المغربى، وألحان مهدى مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.

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