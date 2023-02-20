عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل رمضان.. ضبط مصنع لانتاج قمر الدين غير مطابق للمواصفات بالقليوبية| صور

ضبط مصنع
ضبط مصنع

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة للرصد والتفتيش على أحد مصانع الحلويات بمدينة القناطر الخيرية، والذى يقوم بإنتاج قمر الدين المغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتحت إشراف الدكتورة دانيال مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

محافظ القليوبية يتفقد المبنى الإداري للمنطقتين الصناعيتين الصفا والشروق بالخانكة.. صور

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير وصيانة كوبري المصنع الحربي والثلاجة بشبرا الخيمة


وأوضحت المديرية ، أن الحملة جاءت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة تكثيف المرور على جميع أماكن إنتاج وبيع الأغذية بنطاق المحافظة لمنع تداول الغذاء الفاسد وحماية المواطنين من الطعام المغشوش بالأسواق والمحلات حفاظا على الصحة العامة.

وتمكن فريق مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية، من ضبط مصنع حلويات بمدينة القناطر الخيرية، يقوم بإنتاج قمر الدين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية، وذلك بإضافة الجزر بدلاً من ثمار المشمش المكون الأساسى لقمر الدين، بهدف الاستفادة المادية من فارق السعر، بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص للمصنع ووجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية (حوائط على الطوب الاحمر، حوائط بدون دهان، مواسير صرف صحى، حمام متهالك).

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 لفة قمر الدين، وتم سحب عينة منه وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تأييد محضر الضبط من قبل النيابة العامة حيث تكون المضبوطات رهن القضاء لحين ورود نتيجة التحليل.

كما تم عمل توصية بغلق المصنع وإرسالها لمجلس مدينة القناطر الخيرية للنظر والتصرف، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضر اشتراطات النظافة الصحية.

index44
index44
33
33
index22
index22
القليوبية محافظة القليوبية وزارة الصحة القناطر الخيرية محافظ القليوبية وكيل وزارة الصحة مدينة القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المبنى الإداري للمنطقتين الصناعيتين الصفا والشروق بالخانكة.. صور

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير وصيانة كوبري المصنع الحربي والثلاجة بشبرا الخيمة

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على الأهالي بكفر شكر

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

ترشيحاتنا

حساسية وجرب| هاني الناظر: تربية الحيوانات الأليفة خطر على صحة الإنسان

الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على رخصة تاجر تمويني

بأسعار مخفضة .. طرح سلع لـ شهر رمضان 2023 بمنافذ زراعة عين شمس

التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ 20 من قوافل ستر وعافية

10 مطالب من الاهالي لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

فيتش: مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لا يعرفه الكثيرون.. لماذا يخرج الرضع من تحت الأنقاض في "ورق فويل"

أقل 10 جنيهات من السوق.. مفاجأة في سعر الأرز بمعارض أهلا رمضان

5 أبراج تكره النكد...فرفوشة وتحب الحياة| هل أنت منهم؟

قبل تدهور حالة المريض| طريقة سهلة لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ