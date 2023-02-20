ناقد رياضي يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع نجم مصري محترف بتركيا

أكد علاء عزت الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي لا يقوم بـ مفاوضات لضم محمود حسن تريزيجيه نجم جالطة سراي التركي.

وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أنه بعد رغبة الأندية فى الأهلي بعدم استكمال الدوري، توقع الكثير بعودة محمود حسن لـ النادي الأهلي.

ولفت إلى أن الدوري التركي، سيعود، والأندية التركيا لها مباريات فى البطولات الأخري بخلاف اللاعب فى الدوري.

وكشف أن محمود حسن تريزيجيه نجم جالطة سراي التركي، فى فريقه ولم يأتى أو سيأتى لـ الأهلي، بعد زلزال تركيا، و الأندية التركية ستشارك فى البطولات و سيتم استكمال الدوري.