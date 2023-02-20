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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة أمام الهلال السوداني..

تعرض لها 5 مرات.. الأهلي يخشى سيناريو الخروج من دور المجموعات

مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني

تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر خسارة من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضي باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو في الدقيقة 54 وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي.

وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة حيث تأجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية.

فيما حصد فريق الهلال السوداني بعد فوزه على النادي الأهلي ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره فريق صنداونز الجنوب افريقي يوم السبت القادم فى ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 ضربة البداية للنادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خيبت آمال جماهيره بعد السقوط امام الهلال السوداني بهدف دون رد خارج الديار. 
وسادت حالة من القلق أوساط جماهير النادي الأهلي خشية الخروج من دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا فى ظل مواجهة المارد الأحمر مباراة صعبة امام نظيره صنداونز الجنوب افريقي متصدر المجموعة ب 6 نقاط من انتصارين امام المريخ السوداني والقطن الكاميروني . 

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النادي الأهلي سبق له أن خرج من دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا خمس مرات فى تاريخ مشاركاته قاريا وجاءت على النحو التالي: 

ودع النادي الأهلي دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا عام 1999 تحت قيادة المدرب الألماني راينر تسوبيل 
وفى عام 2000 تكرر نفس سيناريو الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا تحت قيادة الألماني  راينر نسوبيل أيضا. 
عام 2002 خرج النادي الأهلي تحت قيادة المدرب جو بونفرير من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا واحتل حينها المركز الرابع في المجموعة.
فى عام 2011 ودع النادي الأهلي تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزيه منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا محتلا المركز الثالث في المجموعة.
واحتل النادي الأهلي فى عام 2016 تحت قيادة المدرب مارتن يول ثالث المجموعة ليودع منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

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