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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى من أدوية الكحة.. وصفة لعلاج السعال فورا

صدى البلد

يمكن أن يكون السعال مزعجًا في أي وقت من النهار أو الليل إنه يعطل روتينك اليومي وساعات النوم الثمينة التي تحصل عليها في الليل.

 لكن لحسن الحظ ، لا داعي للاندفاع إلى الصيدلية في الساعات الأولى من الصباح إذا كنت تعرف كيف تتوقف عن السعال بدون دواء. 

ليس من الصعب جدًا التخلص من السعال إلا إذا كان ناتجًا عن حالة طبية خطيرة أو من مضاعفات مرض لديك. ولكن حتى ذلك الحين ، فإن استخدام العلاجات المنزلية الفعالة وتطبيقها حسب التوجيهات قد يقلل بشكل كبير من شدة السعال.

قد يتسبب السعال في إحداث فوضى في جسدك وعقلك ، بغض النظر عن عمرك أو جنسك. لسوء الحظ ، نحن جميعًا نعاني ونبتلى بهذه الحالة السائدة جدًا في مرحلة ما من حياتنا 

 

عسل وليمون

2 ملاعق كبيرة عسل
1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
كوب ماء ساخن
ما عليك القيام به
نضيف العسل إلى الماء الساخن ونخلط جيداً.
يضاف عصير الليمون ويقلب جيدا. اشرب هذا الخليط.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
تناول هذا الخليط مرة في الصباح ومرة ​​في الليل.
العسل هو مسكن لطيف وفعال للسعال. إنه ملطف وله  خصائص مهدئة يمكن أن تخفف من السعال المتواصل في لحظة 

 يساعد فيتامين سي الموجود في عصير الليمون على التعافي السريع من العدوى 

 يمكن استخدام هذا العلاج لتخفيف السعال عند الأطفال أيضًا.

 

القرفة والعسل
1 ملعقة كبيرة عسل
رشة قرفة مطحونة
ما عليك القيام به
سخني العسل حتى يصبح سائلًا قليلًا وأضيفي إليه مسحوق القرفة. اخلطها جيدا.
بمجرد أن يبرد الخليط ، تناوله.
كم مرة يجب أن تفعل هذا
استخدم شراب السعال اللذيذ 2-3 مرات خلال اليوم للسيطرة على السعال.


القرفة مع العسل جرعة سحرية للسعال الذي لا يزول. ينظف الجيوب الأنفية ويهدئ الممرات التنفسية الملتهبة 

 هذا المزيج آمن تمامًا للأطفال ، وهم يحبون النكهة أيضًا. 

خل التفاح للسعال 


سوف تحتاج
2 ملاعق كبيرة خل التفاح
كوب من الماء الدافئ
ما عليك القيام به
أضف الخل إلى الماء وتغرغر به.
لا تبتلع هذا السائل.
يمكن تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح ممزوجًا مع ملعقتين صغيرتين من العسل لتخفيف السعال.

 

فيتامين سي علاج السعال العلاجات المنزلية القرفة والعسل شراب السعال أدوية الكحة لعلاج السعال

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