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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك يعين كلبا رئيسا تنفيذيا لتويتر.. أحدث update في واتساب

أخبار التكنولوجيا//إيلون
أخبار التكنولوجيا//إيلون ماسك يعين "كلب" الرئيس التنفيذي لتو

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

عرض الاثنين.. خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

 

تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. خصم 3300 جنيه على أفضل موبايل نوكيا Nokia

 

بالطبع توجد لديك ذكريات مع هواتف نوكيا Nokia حيث كانت منذ حوالي 15 سنة تكتسح الأسواق ولا ينافسها أي شركة أخرى، لكن مع اشتعال المنافسة وظهور شركات مثل آبل Apple وسامسونج وبعدها الشركات الصينية العملاقة مثل أوبو وشاومي، لكن إذا كنت تريد استرجاع الذكريات واقتناء هاتف نوكيا Nokia G60 بخصم مميز لا مثيل له.

 

أطرف موقف في 2023..إيلون ماسك يعين "كلب" الرئيس التنفيذي لتويتر

 

يعد من أطرف المواقف في 2023 هي إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صاحب شركات تسلا و سبيس إكس وتويتر، عن تعيين مدير تنفيذي جديد لموقع تويتر.

 

اعمل أحدث update في واتساب.. واستمتع بأروع الميزات الجديدة

 

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن دعم Picture-in-Picture (PiP) لمكالمات الفيديو على هواتف آيفون iPhone ، والذي كان متاحًا لأول مرة لمستخدمي الإصدار التجريبي ولكنه الآن متاح لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم الذين لديهم هواتف آيفون iPhone يعمل بنظام iOS 12.0 أو أحدث.

 

هاتفان جديدان قابلان للطي.. مفاجأة لعشاق أوبو OPPO

 

دخلت شركة أوبو OPPO الصينية الرائدة قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي العام الماضي ، وقبل أيام قليلة ، أطلقت الشركة هاتفين جديدين قابلين للطي في سوقها المحلي - OPPO Find N2 و OPPO Find N2 Flip.

 

موبايل سامسونج رائع للطبقة المتوسطة.. بسعر مميز

 

يعد هاتف سامسونج Galaxy A52s  من أفضل وأرخص جوالات سامسونج مقارنة بهاتف الفلاجشيب الأحدث Galaxy S23 وهاتف الفلاجشيب للعام الماضي Galaxy S22، حيث يقدم الهاتف مواصفات مميزة مع سعر قليل نسبيا.

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