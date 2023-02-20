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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الاثنين.. خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

عرض الأثنين..خصم
عرض الأثنين..خصم 5000 جنيه على iPhone 14 Pro Max

تعد هواتف آيفون iPhone هي الأفضل في العالم حيث أنها تحتوي على العديد من الميزات، أبرزها الكاميرا فائقة الدقة والمعالج والبطارية، لكن ما يوجد عائقا وحيدا هو السعر المرتفع لهواتف شركة آبل ، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار.

 

يوجد عرض رائع جدا وتخفيض قوي لحسن الحظ على هاتف آيفون  iPhone 14 Pro Max مجدد بسعر رخيص على موقع أمازون هولندا، حيث يوجد خصم بقيمة 150 يورو "أي ما يعادل تقريبا 5000 جنيه مصري" ، ليصل سعره بعد التخفيض 1456 يورو.

 

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

 

يأتى هاتف آيفون  iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، وتعمل الشاشة بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بفضل ميزة IP68 .

 

يقدم هاتف آيفون   iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية بزاوية عريضة ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة كاميرا telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K، وفلاش LED قوي مزدوج، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K أيضا.

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يعمل هاتف آيفون   iPhone 14 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

 

ويعمل هاتف آيفون  على بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

 

ويقدم هاتف iPhone 14 Pro Max ميزات أخرى مثل بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC.

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