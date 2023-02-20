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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتفان جديدان قابلان للطي.. مفاجأة لعشاق أوبو OPPO

مفاجأة لعشاق هواتف
مفاجأة لعشاق هواتف أوبو OPPO

دخلت شركة أوبو OPPO الصينية الرائدة قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي العام الماضي ، وقبل أيام قليلة ، أطلقت الشركة هاتفين جديدين قابلين للطي في سوقها المحلي - OPPO Find N2 و OPPO Find N2 Flip.

 

وذكر موقع جيز مو شينا التقني،  كشفت الشركة أنه لأول مرة ، سيكون OPPO Find N2 Flip متاحًا عالميًا ولن يقتصر على السوق الصينية ، مما يشكل منافسة مباشرة مع Samsung Galaxy Z Flip4.

 

وقال بيلي زانج ، رئيس المبيعات والخدمات الخارجية بالشركة ، إنه على الرغم من انخفاض سوق الهواتف الذكية بشكل عام في العام الماضي ، استمرت الهواتف القابلة للطي في النمو بشكل ملحوظ.  يبدو أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يحول تركيز OPPO الآن نحو الهواتف الذكية القابلة للطي في حين أن المنافسة أقل ونمو مرتفع.

 

وأكد أن هاتف أوبو OPPO تعمل أيضًا على تطوير هاتف قابل للطي الذكي لفترة طويلة ويضيف أن مقدار الوقت المستثمر في هذا يشبه وقت سامسونج ، التي تعد حاليًا الشركة الرائدة في السوق في هذا القطاع.

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ورغم  وجود عدد قليل من الأجهزة في السوق ، إلا أن الهواتف القابلة للطي من سامسونج و أوبو تعتبر من بين الأفضل.

 

وتقول أوبو OPPO أنها تعمل على تطوير شكل قابل للطي للهواتف الذكية لفترة طويلة ويضيف أن مقدار الوقت المستثمر في هذا يشبه وقت سامسونج ، التي تعد حاليًا الشركة الرائدة في السوق في هذا القطاع.  

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