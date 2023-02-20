منصة لتبادل الخبرات.. تفاصيل اليوم الأول للمنتدى السعودي للإعلام

قال أحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن اليوم الأول للمنتدى السعودي للإعلام، شهد عرض عدد من التجارب السعودية في مجالات مختلفة، من ضمنها جلسة وزير الطاقة السعودي وطموحات المملكة في هذا المجال، وجلسة وزير الاستثمار.

وأضاف الطاهري، في مداخلة عبر "زووم" من الرياض لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الأول شهد أيضا عرضا بالغ الأهمية لوزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد القصبي، تحدث فيه عن البنية الإعلامية السعودية، وأين كانوا وأين أصبحوا وإلى أين ذاهبون، وعن المفهوم الإعلامي الجديد في المملكة سواء في وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة.

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الملفت للغاية في نسخة هذا العام من المنتدى هو التنظيم الجيد، كل الإجراءات والترتيبات لكل الوفود تتم بصورة سلسة، ومن الملفت أيضا النسبة الكبيرة لشباب الإعلاميين السعوديين المشاركين في المنتدى والقائمين على التنظيم، وكل الكوادر المشاركة هي من الشباب، ما يعكس حركة التنمية والاهتمام بالشباب في المملكة.

وذكر الطاهري أن الإعلام المصري حاضر بكثافة، سواء بالتمثيل الرسمي بوفد المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر، وأتشرف أني من ضمن هذا الوفد، وأيضا الإعلام المصري حاضر بنجومه وكوادره التي تعمل في مصر أو في منصات إقليمية أو دولية.

المشاركة الضخمة للإعلاميين في المنتدى، نحو 1500 إعلامي، تعكس الحراك في النظام العالمي، الذي يتشكل من جديد، وبالتالي يفرز نظاما إعلاميا جديدا، سواء من ناحية البنية التكنولوجية أو من ناحية الكوادر الجديدة، وتنمية هذه الكوادر ومهامها، ونحن في الشركة المتحدة تبادلنا العديد من أطر التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

العمل الإعلامي بشكل عام هو مهنة تنافس، لكن حين نتحدث عن إطار عربي نتحول إلى التكامل لنحقق المكاسب لكل المجتمعات العربية والمشاهد العربي ونحفظ الهوية العربية، ونسخة المنتدى هذا العام ستكون منصة إطلاق لتبادل الخبرات والتعاون في العديد من البرامج المشتركة سواء في تدريب الكوادر أو تبادل المحتوى وتبادل الخدمات، وسنعلن عن أخبار جيدة للغاية قريبا.